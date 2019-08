Mi marido se suicidó y esto es lo que quiero que sepáis

La primera vez que me preguntaron por el suicidio de mi marido Peter, estaba en urgencias, cuando la Policía me interrogó mientras yo vomitaba en una papelera. Recuerdo que uno de los agentes me reconoció porque había venido a mi casa con los bomberos hacía un par de años, cuando se estropeó nuestro detector de monóxido de carbono. Comentó algo de que parecíamos una pareja feliz. Tal vez se preguntó cómo era posible que un hombre que hacía unos pocos años parecía tan preocupado por morir envenenado con un gas se hubiera suicidado.

Las preguntas de la Policía fueron las rutinarias, solo seguían el protocolo. Sin embargo, en cuanto salí del hospital, sobre todo porque no oculté que Peter se había suicidado, me asaltaron a preguntas y comentarios que no me esperaba.

Por ejemplo, un trabajador del cementerio mal informado me dijo que no podía enterrar a mi marido en un cementerio religioso debido al modo en que había fallecido. He pasado años desde entonces ignorando comentarios de gente que se preguntaba si teníamos problemas maritales, económicos o si mi marido había descubierto que yo le ocultaba un gran secreto. Al parecer, la gente necesita un motivo único y tangible para explicarse su muerte.

Lo cierto es que sí había un gran secreto que ambos ocultábamos a nuestros amigos y familiares. Peter tenía pensamientos suicidas e iba al psiquiatra. Debido al estigma, no veía con buenos ojos que lo ingresaran.

Hasta la muerte de Peter, jamás se me pasó por la mente que el suicidio me afectaría personalmente. Todo lo que sabía sobre este tema lo había aprendido de la serie de los 80 ABC After School Specials y de un episodio de The Facts of Life. Todas estas series hablaban del suicidio entre adolescentes, no entre adultos, y lo que aprendí era que el principal síntoma de que alguien iba a suicidarse era que empezaba a regalar sus posesiones más preciadas (y teniendo en cuenta el materialismo de los años 80, evidentemente era una señal de que algo no iba bien). Peter, en cambio, no regaló ninguna de sus posesiones.