Mi novio no me sigue en redes y no me molesta

Soy una usuaria activa de las redes sociales y mi novio, no. Su publicación más reciente en Instagram ya tiene tres años y todavía no somos amigos en Facebook. De hecho, llevamos un año saliendo y aún no me ha seguido en ninguna red social.

Cuando nos conocimos, los perfiles extrañamente vacíos de mi novio me hicieron sospechar de él. Ya había tenido citas con varios hombres que se negaban a interactuar conmigo por internet o que simplemente no querían que yo ni nadie los encontrara porque ya tenían novia, porque no tenían amigos o porque tenían un hijo del que preferían no hablarme.

Me parecía casi de sociópata que un hombre que rozaba los 30 años y tenía un trabajo cercano a los medios de comunicación decidiera vivir al margen de las redes sociales. Sin embargo, me gustó y acabé decidiendo que no era un infiel a escondidas ni un falso feminista ni el líder de un grupo secreto de lucha por los derechos de los hombres.

Aun así, pese a que cada vez había más conexión y cercanía entre nosotros, me parecía raro que no mostrara ningún interés por agregarme en Facebook o por dar a Me gusta a mis fotos. Me ponía de los nervios y me dolía porque me daba la impresión de que quería ocultar nuestra relación y nuestro vínculo.