Los 'royalities' de Spotify, en cifras: de cómo funciona el pago a cuánto han ganado los artistas españoles

En un momento en el que la industria musical apenas vende formatos físicos, pese al auge del vinilo, que creció un 30% en 2025 alcanzando los 2,18 millones de unidades vendidas, según Promusicae, el streaming se ha consolidado desde hace más de 10 años como la segunda vía de ingresos para los artistas. Seguida (eso sí, muy de lejos) por cachés y por la venta de entradas para conciertos.

Una de las principales compañías de streaming, Spotify, ha compartido los datos de su informe Loud & Clear en España, donde han hecho públicos los datos de los royalties generados a nivel nacional e internacional dentro de la plataforma y cómo se reparten estos entre artistas independientes y grandes sellos.

Según los datos de Promusicae, el pasado 2025 se superaron los 343,7 mil millones de euros de ingresos por música, marcando máximos los ingresos por streaming, con 11.000 millones de euros. En este sentido, tal y como recoge la plataforma, los ingresos de artistas españoles a través de Spotify crecieron un 14%, aumentando más del doble desde 2021.

No obstante, más allá de por la música en streaming, por la que Spotify se financia a través de publicidad o de los distintos planes de suscripción, también se han aumentado la venta de entradas a través de la plataforma. Cerca del 40% de los artistas en gira registraron al menos un 10% de aumento en sus ingresos en la plataforma a través del ticketing.

Cómo cobran los artistas los royalties de Spotify

A diferencia de lo que se pudiera pensar, los pagos a los artistas no van por reproducción concreta, sin streamshare, una proporción de reproducciones que obtiene un artista en relación con el total de reproducciones de un período, que están en un fondo común de regalías.

"Dentro de un pool de streams, cuanto mayor sea el share o el ratio de esos streams, más vas a cobrar. Eso depende mucho del tamaño de tu audiencia y de lo 'enganchada' que esté, del engagement", ha señalado en la presentación Melanie Parejo, Head of Music para el sur y este de Europa en Spotify.

Según los datos de la plataforma, en 2025, más de 13.800 artistas generaron al menos 100.000 dólares al año solo a través de Spotify, 1.400 más que el año anterior. Más de 1.500 artistas generaron más de 1 millón de dólares en 2025, ante lo que Parejo ha recordado que se necesita únicamente el "1% de los streams del 1% de los usuarios es suficiente para generar 1 millón de dólares en 2025".

Cómo se reparten entre los artistas españoles: la mitad de los ingresos proceden de fuera de España

A pesar de que el éxito y el número de escuchas de los artistas españoles son prominentes en España, lo que demuestra que más de la mitad de las canciones de la lista Top 50: España de Spotify en 2025, algo que sirvió también como trampolín para artistas emergentes.

Según este informe, los artistas españoles fueron descubiertos más de 3.200 millones de veces por oyentes que los escuchaban por primera vez. Y también, fuera de España, ya que la mitad de los streams de los artistas españoles llegan desde fuera de nuestro país. Además, según la compañía, tanto en los artistas españoles como en los de otras nacionalidades, esto sucede una media de dos años después de que den el salto a la industria.

Muestra de que la música en español está liderando a nivel global desde hace varios años no está solo en que Bad Bunny lidere las listas de éxitos, sino en que la música en español aumentaron sus royalties en un 20% año a año y un 37% en los últimos dos años.