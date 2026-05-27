Nadie ha hablado de lo de Felipe González con Sánchez como lo ha hecho el que fue su director de campaña

El expresidente del Gobierno, Felipe González, lleva bastante tiempo dejando claro su punto de vista contrario a algunas de las medidas, investigaciones o noticias que rodean al actual PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez, incluso, llegando a decir que no le votará en las próximas elecciones generales.

Pero la postura adoptada por el exlíder del Ejecutivo no sólo está siendo criticada por militantes o cargos actuales en el PSOE. Uno de los últimos ha sido Julio Feo, su director de campaña en los años 1977, 1979, 1982 y 1986 y también su secretario de la Presidencia entre los años 1982 y 1986.

En una entrevista que ha ofrecido al medio El Obrero, Julio Feo no ha dudado ni un poco en dejar claro qué piensa de la hostilidad que hay, desde hace un tiempo, entre Felipe González y Pedro Sánchez.

"Felipe, al que he sido leal toda mi vida, se equivocó: quiso convertirse en una especie de hada madrina de Pedro Sánchez… Hace poco envié una carta al PSOE pidiendo que alguien hiciera callar a Felipe", ha señalado, en su charla con el sociólogo Rafael Fraguas.

Julio Feo ha reconocido el motivo por el que mandó esa misiva al PSOE, advirtiendo de lo que estaba haciendo el expresidente del Gobierno. "Me parecía que estaba incurriendo en descalificaciones impropias de una persona como él, que siempre ha actuado sin acritud, como decir que no votaría al Partido Socialista", ha reconocido.

Lo que le dijo a un amigo de Sánchez

El que fuera director de campaña de Felipe González también ha contado que conoció a Pedro Sánchez en Segovia y "hablamos varias horas". "Vino también a algunos mítines, a los que asistí", ha revelado.

"Entonces le dije a un amigo 'este tío tiene madera de presidente'. Pero no, no he colaborado con él; le expliqué que yo era ya muy mayor para meterme en líos otra vez", ha explicado.

Preguntado sobre el motivo por el que se mantuvo vigente la Ley de Secretos Oficiales, que databa de 1968, durante el franquismo, Julio Feo ha detallado que "Felipe González era excesivamente prudente al respecto, no quería problemas, ni pisar callos a nadie".

"Me abruma, realmente"

El expresidente del Gobierno ha detallado este lunes la que es su postura tras todas las informaciones que han salido sobre el exlíder del Ejecutivo Central, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra.

"Ahora todos dicen, la moción de censura. Yo si fuera del PP en este momento, si yo fuera del PP, que mis compañeros alguno dice que trabajo para el PP...", ha señalado, antes de que le detuvieran las risas.

"Porque cuando dicen eso (los compañeros), yo les digo que 'si trabajara para el PP ya habrían ganado, ¡imbéciles!'. Por tanto, no es verdad", ha expuesto en unas jornadas de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).