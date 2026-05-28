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Un politólogo explica qué hay detrás del "el que pueda hacer que haga" de Aznar y no es un tema menor
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Un politólogo explica qué hay detrás del "el que pueda hacer que haga" de Aznar y no es un tema menor

Toni Aira lo ha explicado en el canal 24 horas de TVE. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
José María Aznar, en 1996
José María Aznar, en 1996Sygma via Getty Images

Los más viejos del lugar recordarán el famoso "váyase señor González" que José María Aznar puso de moda allá por los años 90 para echar del Gobierno a Felipe González. Y lo consiguió. En 1996 Aznar gana las elecciones y acaba con casi 14 años de mandato de González. 

El politólogo Toni Aira ha explicado en el programa de Xabier Fortes en el canal 24 horas qué hay detrás de la frase "el que pueda hacer que haga" que ha puesto de moda ahora Aznar y que viene a decir que todo vale con tal de un cambio de Gobierno.

Ha contado el experto que el Partido Popular "no está solo" y de ahí la sentencia de Aznar. Aira tiene una sensación parecida a lo ocurrido en los años 90, los llamados años de la crispación: "Fueron a cavar en lugares donde había petróleo y ese momento hubo un director de la Guardia Civil, director del Banco de España y otros tantos escándalos del Gobierno de González". 

Todo esto fue acompañado por lo que González llamaba "la Brunete mediática" algo que, para Aira, todavía sigue en marcha "acompañada ahora de pseudomedios y de una parte de la judicatura". 

"Ese ambiente acabó como acabó, con el desalojo de Felipe González en el 96 y podría pasar lo mismo ahora si se dan unas circunstancias parecidas. Quizá el PP con la mayoría que tiene no lo puede hacer pero da la sensación de que tiene cierto acompañamiento que crea clima de ese ambiente irrespirable que parece que se repite", ha sentenciado. 

De momento, el mes ha empezado complicado para el PSOE con dos imágenes muy potentes y difícil de defender ante los votantes socialistas y el resto de los españoles: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la visita de la UCO a la sede del partido este martes. 

Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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