Giro en la OTAN: EEUU se prepara para retirar bombarderos y buques de los recursos compartidos en la Alianza Atlántica

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Belek, Antalya.

La posible reducción del paraguas militar de OTAN por parte de EEUU vuelve a tensionar a la Alianza Atlántica en un momento especialmente delicado. La Administración de Donald Trump se prepara para recortar parte de los recursos militares que Washington pone a disposición de la OTAN en caso de crisis, según adelantó el semanario alemán Der Spiegel y confirmaron posteriormente fuentes citadas por Reuters.

La decisión afectaría directamente a capacidades estratégicas clave de la alianza: bombarderos, destructores, submarinos, cazas y aviones de reabastecimiento. También obligaría a los países europeos a asumir más funciones en inteligencia, vigilancia y drones de reconocimiento.

Menos cazas, menos bombarderos y sin submarinos



Según el informe publicado por Der Spiegel, un enviado del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, trasladó a representantes aliados en Bruselas que Washington pretende reducir significativamente los medios disponibles para operaciones OTAN.

Entre los cambios más destacables, EEUU aportaría solo la mitad de los bombarderos estratégicos disponibles hasta ahora. El número de aviones de combate estadounidenses asignados a la OTAN se reduciría aproximadamente a un tercio. La Armada estadounidense disminuiría los destructores disponibles para la alianza, y Washington dejaría de asignar submarinos al dispositivo común de la OTAN.

Europa tendría que aportar más drones de reconocimiento y asumir parte de las capacidades de vigilancia. El mensaje habría sido trasladado por el enviado estadounidense Alexander Velez-Green durante una reunión a puerta cerrada celebrada en la sede de la OTAN en Bruselas.

La presión de Trump sobre Europa escala



El movimiento encaja con la línea política mantenida desde hace años por Trump respecto a la OTAN. El presidente estadounidense lleva tiempo acusando a los socios europeos de depender excesivamente del gasto militar norteamericano y de no invertir lo suficiente en defensa.

Durante los últimos meses, Trump ha intensificado todavía más esa presión y ha vuelto a amenazar con retirar tropas de Alemania. Ha cuestionado públicamente el compromiso automático de defensa mutua recogido en el artículo 5 de la OTAN.

También ha criticado a los aliados europeos por no implicarse más en la seguridad marítima del estrecho de Ormuz durante la escalada militar con Irán y ha tensado las relaciones con Dinamarca tras insistir en sus aspiraciones sobre Groenlandia.

En varias ocasiones, Trump ha defendido que Europa debe ser capaz de defenderse “por sí misma” y asumir una parte mucho mayor del coste militar colectivo.

Europa acelera el rearme



La posible reducción de capacidades estadounidenses llega precisamente cuando varios gobiernos europeos intentan reforzar sus ejércitos ante el deterioro de la seguridad continental tras la invasión rusa de Ucrania.

Países como Polonia, Alemania o Francia han incrementado notablemente sus presupuestos militares en los últimos dos años.

Sin embargo, pese al aumento del gasto, Europa sigue dependiendo en gran medida de capacidades estadounidenses difíciles de reemplazar a corto plazo: inteligencia satelital, reabastecimiento aéreo, defensa antimisiles, submarinos nucleares, transporte estratégico, vigilancia global y bombarderos de largo alcance.

Una portavoz de la OTAN reconoció a Der Spiegel que durante años ha existido una “dependencia excesiva” respecto a EEUU dentro de la planificación militar aliada.

Un cambio estructural en la OTAN



Aunque Washington no abandone formalmente la alianza, varios analistas consideran que esta reducción marcaría un cambio estructural importante en la OTAN.

Hasta ahora, EEUU actuaba como proveedor casi automático de capacidades críticas en cualquier gran operación militar de la alianza. Si estos recortes se materializan, Europa tendría que cubrir parte de ese vacío con mayores inversiones y coordinación industrial.

El debate llega además en plena discusión sobre el futuro estratégico europeo: más autonomía militar propia o mayor dependencia de EEUU. Según Reuters, Washington ofrecerá más detalles durante una conferencia sobre generación de fuerzas prevista para principios de junio.