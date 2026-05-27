Preguntan a Rufián por la UCO y el PSOE y deja una frase clara sobre lo que podría pasar en España 

Miércoles negro en la sede el PSOE. Agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil han entrado en la calle Ferraz de Madrid tras un requerimiento de información del juez Santiago Pedraz en el marco de una investigación sobre la financiación del partido dentro de la causa por la que fue detenida la 'fontanera' del PSOE Leire Díez y también al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

Esta noticia ha caído como una losa en el parlamento español, donde los socios del Gobierno han tenido que responder a las preguntas de los periodistas sobre este requerimiento.

"Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme nosotros pediríamos elecciones", ha avisado Rufián en los pasillos del Congreso.

Con un rostro visiblemente triste, el diputado de ERC ha afirmado que le parece "una anomalía terrible que se registre la sede de un partido": "Ahora, también es cierto que en este país se han pasado cosas mucho peores. Estamos en un momento en que no sabes qué es cierto, qué no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña. Veremos".

"Lo que sí que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido. Como pasó con el PP, si pasa con el PSOE pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el Gobierno", ha señalado Rufián.

"Cómo se tendría que demostrar", le ha preguntado un periodista. "Me pregunta demasiados detalles. No lo sé. Al final la Gürtel fue una sentencia. No sé, veríamos. También queda lo que queda y los procesos judiciales son muy largos", ha dicho finalmente en una semana a la que hay que sumar, además del registro de la UCO, la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.