El diario de referencia en Francia define lo de la UCO y el PSOE con una frase que en España provocará un terremoto 

El diario referente en Francia, Le Monde, uno de los periódicos de información general más leídos del país y uno de los más respetados en el mundo, se ha hecho eco de lo que ha pasado este miércoles en la calle de Ferraz de Madrid, donde la UCO se ha personado en la sede central del PSOE.

Ha provocado un revuelo en redes sociales, pero más lo hará la frase con la que han definido la situación actual de los socialistas, que hace tan solo una semana conocía la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero por parte del juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Instrucción número 4.

La corresponsal del periódico en Madrid, Isabelle Piquer, define a los socialistas en su primera línea: "Fuertes por fuera, pero cada vez más frágiles por dentro". Este "contraste" fue más que "evidente" tras el requerimiento del juez Pedraz.

"Otro revés"

"Este es otro revés tras el estallido del caso Zapatero, que ha acaparado los titulares de los medios españoles durante la última semana", menciona la articulista, que añade que a veces puede "resultar difícil" seguir la pista de los "numerosos procesos judiciales contra los socialistas españoles".

"Desde hace varios días, los socialistas viven al ritmo de las revelaciones del caso Zapatero, sospecha que el expresidente del gobierno ocupó un puesto central en un presunto sistema de tráfico de influencias que permitía el pago de grandes comisiones, del cual el caso Plus Ultra sería solo un aspecto entre otros", analiza.

Reconocen que Zapatero "no es un funcionario retirado" y que "sigue desempeñando un papel activo dentro del partido y participó en las campañas de las últimas cuatro elecciones regionales, todas las cuales perdieron frente a los conservadores". La cercanía política entre Zapatero y Sánchez es lo que parece que "ahora estén estrechamente entrelazados".

"Intenta mantener un frente unido"

Destacan las "metáforas cristianas" que la prensa española ha utilizado en vísperas de la visita del papa León XIV como "parábola", "camino de sufrimiento" o "infernal". Además, también entiende que el PSOE "intenta mantener un frente unido ante este tsunami político y alimenta las especulaciones sobre una conspiración".

"La oposición ha vuelto a pedir elecciones anticipadas a sabiendas de que actualmente carece del apoyo parlamentario necesario para presentar una moción de censura", ha rematado.