Maíllo apunta a una 'pinza' PP-Trump en el caso Zapatero: "Hay una actuación coordinada para desestabilizar al Gobierno"

El coordinador federal de IU y diputado andaluz, Antonio Maíllo, el 27 de mayo de 2026, en el Parlamento de las Cinco Llagas, en Sevilla.

El coordinador federal de IU y diputado andaluz, Antonio Maíllo, aseguró este miércoles que "tarde o temprano" tiene que abordarse una reunión bilateral dentro del Gobierno por las consecuencias que puede tener la imputación del expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra.

"Zapatero no pertenece al Gobierno, pero las consecuencias que puede tener su caso desde el punto de vista de ánimo, de moral, de reflexión y de convulsión en el campo de la izquierda son indudables", dijo Maíllo en declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, en Sevilla.

Sin embargo, lo más llamativo tenía que ver con otra cosa: una supuesta pinza de la derecha y de Estados Unidos para hacer daño al Ejecutivo de socialistas y Sumar. Tras afirmar que hay que analizar una situación ante la que "no se puede mirar para otro lado aunque no afecte directamente", el líder federal de IU defendió que "todo se tiene que investigar" aunque ha añadido que "no es una sorpresa que ha habido información determinada de agencias de información y seguridad de los Estados Unidos".

La imputación del expresidente se produjo cuando el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, estaba precisamente reunido con el embajador estadounidense, Benjamin León, en una cita cerrada hacía meses, tal como publicó ABC. Pero Maíllo no lo acaba de ver tan sencillo. "Aquí hay una clarísima intencionalidad política que se complementa con un embajador que convoca a la derecha y extrema derecha a sus sedes", ha subrayado Maíllo, que ha alertado sobre la "actitud" de PP y Vox con esos encuentros.

El diputado andaluz reclamó "aclarar las conexiones con el con el gobierno de Estados Unidos, que es el que ha filtrado esta información". En su intervención, se refirió a esa cita advirtiendo: "Nos gustaría saber qué han hablado Feijóo, Abascal y Ayuso en la embajada de EEUU con el embajador de EEUU la semana pasada. ¿Qué dijeron?", se preguntó ante la prensa. Se respondió con la siguiente sugerencia: "A ver si es que está habiendo una actuación coordinada por un Gobierno extranjero con dirigentes políticos para desestabilizar el Gobierno de España".

"A ver si es que está habiendo una actuación coordinada por un Gobierno extranjero con dirigentes políticos para desestabilizar el Gobierno de España"

Por todo eso, cree que "todo se tiene que investigar" y que si hubiera un debate que "vincula a financiación irregular del PSOE estaríamos en otra pantalla, pero no vamos a hablar de lo que no hay", sentenció.

No obstante Maíllo se ha preguntado "para cuándo" una regulación de las actividades de los expresidentes del Gobierno o la puesta en marcha de las propuestas de Pedro Sánchez contra la corrupción. "Tienen que acelerarse, las hemos exigido", remachó.

El caso

El coordinador federal de IU se ha pronunciado así un día después del aplazamiento al 17 y 18 de junio de la declaración de Zapatero ante el juez José Luis Calama, que sitúa al expresidente como presunto "vértice" de una red de tráfico de influencias que habría beneficiado a la compañía aérea Plus Ultra.

Se ha referido además a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.

"Sería un escándalo que no se investigara", ha dicho sobre un caso que "lleva bastante tiempo, donde hay supuestas mordidas y utilización de instituciones públicas para enriquecimiento privado" y en el que "tiene que saberse" el papel de Zarrías "que ha estado tan implicado en los ERE".