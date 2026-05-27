La cara de Feijóo después de esta frase de Carlos Cuerpo va a salir en todos los telediarios

A pesar de la ausencia de Pedro Sánchez la sesión de control al Gobierno de España ha tenido la misma tensión de siempre. El presidente del Gobierno, de visita oficial a Roma para ver al papa Leon XIV, ha dejado su puesto al vicepresidente Carlos Cuerpo, que ha respondido a la portavoz del PP, Ester Muñoz.

La diputada del PP le ha dicho a Cuerpo que se hace difícil preguntar al Gobierno: "¿No se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción? ¿No se les cae la cara de vergüenza?".

Después ha tenido palabras para los socios del Gobierno a los que ha acusado de "tragar con toda esta corrupción" con tal de que el Partido Popular no llegue a la presidencia de España.

Por último le ha preguntado qué le parece que, como ha ocurrido en la mañana del miércoles, la UCO esté registrando la sede del PSOE: "¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Zapatero?".

La respuesta del ministro ha sido acorde con su tono sosegado y ha afirmado que "un principio básico de la gestión de lo público es que tiene que hacerse con la máxima responsabilidad".

Esta responsabilidad, ha añadido el ministro, tiene que ver con la transparencia, las auditorías, la fiscalización y un elemento de "tolerancia cero en cualquier tipo de actitud irregular o ilegal" además de un proceso de "respeto" por los procesos judiciales y a todas las personas involucrados en ellos.

Por supuesto ha comentado el ministro que dentro de estos preceptos es básica la presunción de inocencia. Tras esta respuesta las cámaras han captado la reacción de Feijóo, que ha puesto una cara que a buen seguro estará a las 14:00 y a las 21:00 en los telediarios de España.

Inmediatamente después, Muñoz le ha dicho que con ese tipo de respuestas se está riendo en la cara de los españoles y que este Gobierno es "la mayor estafa de la democracia": "Usted no responde porque no puede".