Juan Luis Arsuaga va un poco más allá al hablar sobre la imputación a Zapatero y cómo lo ven los científicos

Juan Luis Arsuaga, una de las voces más reconocidas en el ámbito científico de la antropología, doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Paleontología, ha dado su punto de vista sobre la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, de quien no se deja de hablar desde hace unas semanas.

En una entrevista en A vivir, programa de la Cadena SER, reconoce que el tema de la corrupción es "un tema interesante porque efectivamente nuestros genes son paleolíticos, son prehistóricos".

Preguntado por el caso de Zapatero, Arsuaga lo analiza desde una perspectiva comparativa con la comunidad científica, especialmente en lo relativo al control: "Voy a hablar en nombre de la comunidad científica española, que nosotros vemos estas cosas con asombro".

"Nosotros nos enfrentamos a una administración superrigurosa"

"Nosotros nos enfrentamos a una administración que es superrigorosa en el gasto, o sea, cualquier investigador sabe la cantidad de justificantes que tiene que presentar para comprar un lápiz", ha expresado.

"Uno se pregunta, pero, todos estos controles que nosotros tenemos que presentar... Nos dicen: presente usted el billete del autobús para justificar el viaje que hizo a Zaragoza", ha expresado.

Y ha añadido: Y tú dices, bueno, con la cantidad de controles que tenemos que superar, licitaciones en las exposiciones, todo se tiene que licitar, concursos públicos... Y luego debe haber otro nivel en el que estos controles no funcionan", ha defendido.

"Nosotros [los científicos] no podríamos corrompernos", ha rematado Arsuaga con un tono irónico, comparando el control que tienen que pasar ellos con el de los políticos.

Qué ha pasado con Zapatero

Zapatero ha sido imputado por el juez José Luis Calama, titular del Jugado Central de Instrucción número 4. En el auto le describe como un supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".

El objetivo de esta estructura sería "obtener beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Falta que Zapatero hable y el juez ha pospuesto la declaración al 17 y el 18 de junio, pese a que la fecha estaba fijada para el día 2 de junio después de la petición de la defensa del expresidente socialista para poder preparar mejor su declaración en la Audiencia Nacional. Es la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.