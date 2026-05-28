Olivia Fresneda, de examinarse en Medicina a referente de la selección de rugby 7: "Los deportistas también tenemos derecho a estudiar y formarnos"

La vida de Olivia Fresneda (Madrid, 1999) es de esas que viene marcada desde el segundo uno de su propia existencia. Ser la hija de una leyenda del deporte español como Blanca Fernández Ochoa –y sobrina de otro mito como Francisco Fernández Ochoa– trae consigo esa fama implícita, pero ella ha conseguido a base de trabajo, esfuerzo y talento abrirse su propia carrera dentro de la selección femenina de rugby 7, la modalidad olímpica de este deporte.

Este fin de semana la selección femenina va a disputar en Valladolid las Finales de la Series Mundiales de Seven y va a tener en Fresneda a una de las protagonistas. Tras sellar su billete para esta competición el pasado mes de marzo confirmándose como una de las 12 mejores selecciones del mundo, España debutó en Hong Kong con una meritoria octava posición. Ahora, el equipo nacional busca mejorar ese puesto en un estadio José Zorrilla que presentará un ambiente de gala en un fin de semana que va a ser una fiesta.

Fresneda, que atiende a El HuffPost justo a la salida de un examen –está terminando Medicina en la Universidad Complutense de Madrid–, reconoce tener muchas ganas de que llegue el evento, aunque también confiesa que tiene los nervios propios de jugar en casa en una cita como esta.

"Que sean en Valladolid te mete la presión de hacerlo delante de gente que te conoce y por eso hay algo de nervios, pero sobre todo es un plus, es muy emocionante y tengo muchas, muchas ganas. Al final, tener cerca a tu afición siempre es más positivo que negativo y nos va a ayudar mucho. Vamos a ir a muerte a por todas", reconoce la internacional, que califica de "un sueño" poder conseguir una medalla, aunque confiesa que es "algo muy complicado" y no daría por malo repetir ese octavo puesto.

Eso sí, siempre dándolo todo: "El objetivo principal de la temporada era entrar en el top mundial y el de ahora es estar entre las ocho primeras, pero lo principal es sacar lo que estamos entrenando y que se vea en nuestro juego. Estamos haciendo un gran trabajo jugadoras y cuerpo técnico y se tiene que ver en el campo".

La madrileña, además, recomienda a todo el mundo "disfrutar de un evento como este al menos una vez en la vida". Explica que a los propios partidos también se suman conciertos como los de Taburete, Coti o la Orquesta Panorama.

Olivia Fresneda, durante un partido de la selección femenina de rugby 7 en Hong Kong. World Rugby

El sueño olímpico en el horizonte

La selección femenina de rugby 7, igual que la masculina y otros muchos deportes, tiene que convivir con la presión del día a día y los resultados de los torneos anuales con la vista puesta a largo plazo, concretamente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Desde Río de Janeiro 2016 España no participa en una cita olímpica en esta modalidad. El objetivo y el gran sueño es volver y volver a pelear ese diploma que se consiguió hace una década.

"El objetivo de todo deportista es estar en los Juegos sin olvidar tu día a día. Hemos creado un equipo sólido y sí que nos veo clasificándonos. En Europa las plazas están muy caras, pero es un objetivo ambicioso, bonito y lo vamos a luchar y a conseguir", deja claro Fresneda.

Además, lograr esa clasificación serviría todavía más para aumentar la base de niños y niñas que comienzan en este deporte y elevan el nivel del rugby español en todos los niveles: "Es uno de los mejores momentos de nuestra historia. Estamos en un punto muy bueno, la cantera empieza a jugar desde más pequeños y eso se nota en calidad de juego, están apretando fuerte y eso es muy positivo".

También aprovecha para seguir desmontando el mito de que el rugby es un deporte masculino. "Cuando empecé a jugar había muchas menos chicas que ahora, pero cada vez veo a más que empiezan desde pequeñas, lo conocen y es algo muy bonito de ver y que te anima mucho", celebra Fresneda, que asimismo resalta la importancia de las campañas en redes sociales.

Precisamente, los componentes de la selección masculina vivieron una explosión de visibilidad hace dos años, antes de los Juegos de París, algo que ayuda a mostrar el deporte. "Obviamente esos trabajos de visibilización son muy importantes, pero aún queda mucho trabajo que hacer, sobre todo en el femenino".

Las jugadoras de la selección femenina de rugby 7. Imagen cedida por World Rugby

Rugby y medicina, la doble vida

Sacarse la carrera de Medicina es complicado, requiere de mucho esfuerzo, horas de estudio e implicación. Hacerlo mientras se compagina con deporte de élite, es todavía más difícil. Fresneda comenzó en 2018 en esta doble vida y dividiendo los cursos y los cuatrimestres espera poder terminarla en dos años, ya que le quedan asignaturas sueltas.

"Voy a otros ritmos que mis compañeras. Claro que llevo bastantes más años en la carrera que ellas y que dejarla sería el camino fácil, pero lo importante es seguir y no desesperarse porque sé que de este deporte a día de hoy no se puede vivir. Por eso, la clave está en no perder la confianza en una misma, en saber que puedo hacer las dos cosas y que con organización, constancia y disciplina se puede sacar", relata, aunque confiesa que ha pasado por momentos en los que no veía el final.

También destaca la importancia de ser entendidos por la propia universidad y el profesorado: "Esto es muy importante. Un deportista tiene el derecho a estudiar y a formarse. He tenido problemas muchas veces y sé de compañeros a los que no les han cambiado cosas y es algo fundamental esa comprensión".

Fresneda, que no duda en destacar la importancia que tiene para ella el ir a clase presencial, avanza que no tiene claro qué especialidad va a escoger porque "todavía queda el tramo en el que más se deciden los alumnos", pero sí que se dibuja en el futuro como una médica ligada al mundo del deporte. "No podría estar sin hacer nada de deporte, entonces me gustaría compatibilizar las dos cosas", sentencia.

Olivia Fresneda, ataviada con la bata de medicina. Imagen cedida por Olivia Fresneda

El recuerdo de su madre

El pasado mes de febrero Oriol Cardona y Ana Alonso lograron tres medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno. Eso hizo que la figura de Blanca Fernández Ochoa volviera a ocupar titulares –igual que la de Francisco Fernández Ochoa– por el peso que tuvo al ser la primera mujer en conseguir una medalla olímpica para España, en Albertville en 1992.

"Ha sido muy bonito recordar su memoria, lo que hizo, que fue increíble. Me contaba cómo fue su vida y gracias a eso estoy donde estoy, me ha enseñado a seguir luchando, nunca me han puesto ningún impedimento a estar aquí y es algo que valoro mucho", se emociona Fresneda.

"Tener una madre como la he tenido es un orgullo y claro que remueve mucho que vuelva a ser noticia, es algo difícil de ver y han sido días de estar más sensible y revuelta que de normal, pero a mi madre la llevo siempre a todos los lados, la recuerdo y la echo mucho de menos", añade la madrileña.

Además, termina elogiando las figuras de Cardona y Alonso por "reivindicar y visibilizar los deportes minoritarios que son extremadamente duros".