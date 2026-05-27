No los nombra pero esta frase de Sánchez va para Page y para Felipe González por sus últimas declaraciones

Pedro Sánchez ha comparecido desde Roma, donde ha tenido un encuentro con el papa Leon XIV, justo el mismo día en el que la UCO ha acudido a la sede de su partido en la madrileña calle Ferraz.

El cuerpo policial ha acudido hasta allí para conocer si el operativo montado por la "fontanera" Leire Díez para atacar a la policía judicial, fiscales o jueces se financió con dinero del partido.

A preguntas de los periodistas, el presidente del Gobierno ha tirado de ironía para responder a las palabras de dos pesos pesados del socialismo: Felipe González y Emiliano García-Page.

Ambos han pedido elecciones anticipadas tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra. "Me permitirá la broma. Hay algún compañero que lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para gobernar de una manera mucho más tranquila", ha dicho Sánchez.

Unas palabras que ha agradecido pero que no va a hacer suyas ya que, ha comentado, no puede adelantar las elecciones por cuestiones partidistas: "Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos".

Para Sánchez, con el mundo según está, España necesita estabilidad y no unas nuevas elecciones: "Nadie se puede imaginar, si hubiera habido una administración del PP y Vox que hoy el 60% del precio de la electricidad viniera de energías renovables".

Qué dicen Page y Felipe

El expresidente Felipe González ha pedido elecciones y ha instado al PP a que no ponga en marcha ahora una moción de censura. González ha asegurado que "debería haber elecciones" y no en 2027 como está previsto.

"El liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario. El que no se ejerce para beneficio propio sino para la población", ha afirmado en un acto con empresarios valencianos.

El presidente de Castilla -La Mancha ha ido en el mismo sentido que González: "Pienso que este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia. Y es muy difícil que no estemos profundamente preocupados".

García-Page desea "lo mejor" a Zapatero y que "se pueda aclarar en lo personal", para, acto seguido, valorar que el contexto que se vive en el PSOE no puede ser visto "como un hecho aislado".