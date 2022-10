La música también será protagonista del evento, aunque la invitación del rapero Santaflow ha generado malestar en algunos sectores del propio partido. Según ha podido saber el HuffPost, diversos miembros de Vox - algunos muy destacados - no ven adecuado que se haya invitado a un artista que en su repertorio incluye canciones con letras blasfemas. Concretamente, en uno de sus raps dice: “Me follo a la Virgen en su portal por el ojal”.

Curiosamente, los miembros de Vox molestos por invitar al rapero blasfemo no dicen nada sobre las letras homófobas y que incitan a la violencia del mismo autor. Sus quejas van dirigidas, exclusivamente, a las ofensas a la Virgen.

Ante las críticas, el rapero ha querido responder en redes. Con Jorge Javier ha alimentado la polémica. “Dada tu pérdida de audiencia comprendo que te victimices hoy por una letra de hace 14 años que no será interpretada. Está escrita en clave de humor y hablando de locura, como su título indica. Además, no hay amenaza alguna”, ha dicho en respuesta al presentador.

Sí ha pedido perdón por sus blasfemias en una entrevista a “La Gaceta”, excusándose en que era “más joven”. “Entiendo que se hayan sentido ofendidos porque lo que yo decía eran barbaridades que, ahora que tengo amigos cristianos, católicos, a los que aprecio de verdad, entiendo cómo les duele. Para ellos no es que me haya metido con ellos directamente, sino que he ofendido algo que para ellos es sagrado. Entonces es normal que se sientan ofendidos y les quiero pedir perdón por ello”, asegura.