Muere a los 87 años Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll

Adiós al último miembro de la edad dorada del rock and roll. Jerry Lee Lewis, pionero del género e influencia para generaciones de músicos, ha fallecido este viernes a los 87 años.

El músico estadounidense alcanzó la fama mundial por su gran himno Great Balls of Fire, un tema compuesto por Otis Blackwell y Jack Hammer que Lewis hizo suyo poniéndole voz y piano. La canción se convirtió en uno de los más grandes hits en la historia y su conocimiento llega hasta nuestros días.

Su representante, citado por Associated Press , confirma que el músico ha fallecido en su casa de Memphis (estado de Tennessee, EEUU), aunque no ha revelado la causa. Desde 2019 Lewis arrastraba serios problemas de salud tras sufrir un derrame cerebral. Este accidente le obligó a suspender todas sus actuaciones y apariciones en público tras más de 60 años de carrera en activo.

Con él se acaba una generación que cambió la música y la sociedad misma de los años 50 y posteriores. Jerry Lee Lewis se incluye, con todo merecimiento, en la lista de pioneros en una edad dorada del rock and roll que incluye a Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard o Buddy Holly, entre otros.

Precisamente, con muchos de ellos compartió el honor (varios de forma póstuma), de ser la primera generación de músicos en el Rock&Roll Hall of Fame, creado en 1986.

′El asesino’, como se le apodaba, no solo impregnó la música de su tiempo, sino que pasó por el cine, con la película biográfica Great Balls of Fire, (1989, protagonizada por Dennis Quaid y dirigida por Jim McBride) y el documental de Ethan Coen Trouble in Mind (2022).