Nick, joven trabajando en un restaurante de EEUU: "Gane 690 euros en una semana pero hice 56 horas"
Nick, joven trabajando en un restaurante de EEUU: "Gane 690 euros en una semana pero hice 56 horas"

“No sé si está bien. Para mí está muy bien”.

Camarero preparando café en un bar, imagen de recurso.
Un camarero durante su jornada laboral en una cafetería.Westend61

Emigrar a otro país para encontrar un trabajo mejor remunerado es una dura opción que eligen muchos jóvenes con la esperanza de tener un futuro mejor. Y, en especial para los jóvenes sudamericanos, una de las opciones predilectas es Estados Unidos.

Este es el caso de Nick (@rojasnicko), un chico paraguayo que ha emigrado a Estados Unidos y ahora trabaja en un restaurante norteamericano, un empleo por el que obtiene un salario mucho mayor del que tendría en su país por el mismo puesto.

“¿Cuánto gana una persona trabajando en Estados Unidos en una semana?”, ha comenzado preguntando el paraguayo en un vídeo de TikTok en el que cuenta detalladamente cuánto gana semanalmente por las horas que trabaja.

Muchas horas extras

“Yo trabajo en un restaurante y gano 15 dólares la hora, que creo que es lo normal aquí en Michigan. Y bueno, este es mi último cheque de la semana, así que les voy a contar cuánto hice”, ha continuado el paraguayo.

“Bueno, esta semana hice 56,75 horas, o sea, casi 57 horas en total. En contexto de trabajo de martes a domingo, nueve horas al día excepto viernes y sábado, que trabajé diez horas esta semana”, ha apuntado el emigrante. Además, ha matizado que de esas 56,75 horas, 16,75 horas han sido horas extra, ya que en Estados Unidos la jornada laboral normal es de 40 horas semanales.

El total

“Y bueno, os voy a decir cuánto he ganado descontando ya los impuestos del estado de Michigan, que creo que no son tantos en comparación con otros estados”, ha indicado Nick, quien ha añadido que tiene amigos trabajando en otros estados y que, según le cuentan, sus impuestos son más altos en esos lugares.

“En total, descontando todo, gané un total de 822,13 dólares en una semana trabajando en un restaurante en Michigan. Como les dije, nueve horas, excepto dos días que trabajé diez horas”, ha relatado el paraguayo.

Para concluir, les ha pedido a sus seguidores que le cuenten también cuánto ganan a la semana para poder comparar si lo que gana “está bien”. “No sé si está bien. Para mí está muy bien. Quisiera ganar más, obviamente. Pero no me quejo”, ha concluido.

