Despiden a un camarero "por 5 euros" dándole de baja de la Seguridad Social sin previo aviso: "Me he callado muchísimas cosas y lo saben de sobra"

Un relato con mucha tela que cortar y mucho contexto que comprender.

Iván es un joven camarero que trabajaba en un pub sirviendo copas y que ha sido despedido "por 5 euros". Al principio puede resultar chocante, pero en un vídeo publicado en sus redes sociales (@i10ivaan), en las que acumula más de 150.000 seguidores, ha contado toda la historia, en la que hay mucha tela que cortar.

"Me han despedido por 5 euros, chicos, y es que yo trabajaba en un pub de copas y había una máquina tragaperras. La gente bebe y juega, lo normal. Yo tenía que salir a las 21:00 horas y en torno a las 20:00 horas todo el mundo se va porque había un Barça-Madrid, se queda vacío el establecimiento, empiezo a recoger y en lo que estoy limpiando me encuentro un billete de cinco euros puesto sobre la máquina", ha relatado al principio.

Era un domingo. Siguió limpiando y dejó el billete encima de la barra. Al terminar de trabajar, como nadie fue a reclamar el billete, se lo quedó y se lo llevó. El lunes descansó y el martes se reincorporaba. A las nueve de la mañana recibió una notificación de la Seguridad Social informándole de que se le había tramitado la baja laboral.

Le despiden sin avisar... y lío

Ante la evidente sorpresa, llamó a su jefe, con el que lleva trabajando un año: "Hemos pasado por muchísimas cosas, he aguantado muchísimas cosas, me he callado muchísimas cosas y les he ayudado muchísimo. Lo saben de sobra".

Al preguntar sobre qué ha pasado, le responde su jefe que lo hablan en persona porque por llamada "se van a malinterpretar las cosas". Entró a su supuesto turno de las 16:00 horas y tras un rato trabajando, llegan los jefes con un montón de papeles diciéndole que le despidan y que firme esos papeles por las buenas.

"Que firme el papel para las buenas, porque si no, ellos iban a enseñar el vídeo de cómo yo cojo el billete de la máquina y me lo llevo. Yo le digo que es un billete que me he encontrado, no es suyo, pero sí, para que no haya mal rollo, toma, yo te devuelvo el billete de 5 euros", ha contado.

A pesar de llevar un año trabajando y tener la suficiente confianza después de "todas las cosas duras" que han pasado, se negaron.

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

