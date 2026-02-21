Despiden a un camarero "por 5 euros" dándole de baja de la Seguridad Social sin previo aviso: "Me he callado muchísimas cosas y lo saben de sobra"

Iván es un joven camarero que trabajaba en un pub sirviendo copas y que ha sido despedido "por 5 euros". Al principio puede resultar chocante, pero en un vídeo publicado en sus redes sociales (@i10ivaan), en las que acumula más de 150.000 seguidores, ha contado toda la historia, en la que hay mucha tela que cortar.

"Me han despedido por 5 euros, chicos, y es que yo trabajaba en un pub de copas y había una máquina tragaperras. La gente bebe y juega, lo normal. Yo tenía que salir a las 21:00 horas y en torno a las 20:00 horas todo el mundo se va porque había un Barça-Madrid, se queda vacío el establecimiento, empiezo a recoger y en lo que estoy limpiando me encuentro un billete de cinco euros puesto sobre la máquina", ha relatado al principio.

Era un domingo. Siguió limpiando y dejó el billete encima de la barra. Al terminar de trabajar, como nadie fue a reclamar el billete, se lo quedó y se lo llevó. El lunes descansó y el martes se reincorporaba. A las nueve de la mañana recibió una notificación de la Seguridad Social informándole de que se le había tramitado la baja laboral.

Le despiden sin avisar... y lío

Ante la evidente sorpresa, llamó a su jefe, con el que lleva trabajando un año: "Hemos pasado por muchísimas cosas, he aguantado muchísimas cosas, me he callado muchísimas cosas y les he ayudado muchísimo. Lo saben de sobra".

Al preguntar sobre qué ha pasado, le responde su jefe que lo hablan en persona porque por llamada "se van a malinterpretar las cosas". Entró a su supuesto turno de las 16:00 horas y tras un rato trabajando, llegan los jefes con un montón de papeles diciéndole que le despidan y que firme esos papeles por las buenas.

"Que firme el papel para las buenas, porque si no, ellos iban a enseñar el vídeo de cómo yo cojo el billete de la máquina y me lo llevo. Yo le digo que es un billete que me he encontrado, no es suyo, pero sí, para que no haya mal rollo, toma, yo te devuelvo el billete de 5 euros", ha contado.

A pesar de llevar un año trabajando y tener la suficiente confianza después de "todas las cosas duras" que han pasado, se negaron.