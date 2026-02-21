Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
6 cosas que quizás no sabías de Willie Colón, una de las leyendas de la salsa: desde su vida en el Bronx hasta su apoyo a Trump
6 cosas que quizás no sabías de Willie Colón, una de las leyendas de la salsa: desde su vida en el Bronx hasta su apoyo a Trump

El artista ha fallecido este sábado. Durante su vida el artista consiguió nueve Discos de Oro y cinco de Platino, entre otros galardones. 

La muerte de Willie Colón a los 75 años en Nueva York ha dejado huérfana a la salsa. Trombonista, productor y compositor clave de Fania Records, logró vender más de 30 millones de discos en vida, así como millones de reproducciones en sus canciones. Pero más allá de sus éxitos, hay aspectos de su vida que muchos desconocen. Estas son seis claves para entender quién fue realmente el llamado 'varón' de la salsa.

1. Una leyenda que nació en el Bronx

Nació en 1950 en el Bronx, en el seno de una familia puertorriqueña humilde. Empezó con la trompeta, pero cambió al trombón influido por Mon Rivera y Barry Rogers. Con solo 17 años ya estaba grabando su primer álbum, El Malo, que definiría su identidad artística.

2. Uno de los referentes de la salsa moderna

Fue pieza central del fenómeno Fania y de las legendarias Fania All-Stars. Su alianza con Rubén Blades dio lugar a Siembra (1978), el disco de salsa más vendido de la historia, con clásicos como 'Pedro Navaja' y 'Plástico', que llevaron la salsa más allá del amor romántico hacia temas más sociales como la marginalidad, la corrupción o la desigualdad.

3. El varón que rompió varios tabúes

En 1989 lanzó su éxito 'El gran varón', una canción que abordaba la identidad de género y la exclusión familiar en plena década conservadora. El tema, además de conseguir millones de reproducciones, mostró que la salsa podía ser también funcionar para realizar criticas sociales. 

4. Un productor clave de otras estrellas

El artista estadounidense no solo brilló como intérprete. También fue productor decisivo en las carreras de Héctor Lavoe y Celia Cruz, entre otros.

5. Apoyó a Trump en sus últimos años

Más allá del escenario, Colón estuvo profundamente implicado en el activismo latino en Nueva York. De hecho, presidió algunas asociaciones culturales, participó en varias campañas demócratas y colaboró con la alcaldía de David Dinkins. Además, fue defensor de los derechos civiles y de la identidad latina en Estados Unidos. 

A pesar de ello, en sus últimos años, giró hacia posiciones conservadoras e incluso llegó a defender en varias ocasiones públicamente a Donald Trump, así como a criticar a Gustavo Petro a través de sus redes sociales. 

6. Sufrió un accidente de tráfico

En 2021 sufrió un grave accidente de tráfico en Carolina del Norte que le provocó una conmoción cerebral y fractura cervical, lo que le llevó a cancelar y posponer algunos conciertos. 

