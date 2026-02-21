Los robots chinos que bailan suman millones de visualizaciones y elogios, pero los expertos rebajan la euforia: "Es coreografía, no inteligencia"

Un robot Unitree en una de sus exhibiciones, con habilidades increíbles en danza o artes marciales.

China sorprende día a día con su tecnología y progreso, entre elogios, miedos, envidias, recelos, o pegas, como la de "no es para tanto". En la última "exhibición" tecnológica con robots bailarines y acróbatas, con movimientos indistinguibles de los de los humanos, no ha sido una excepción.

Robots humanoides bailando, haciendo kung fu, saltando y hasta dando volteretas en uno de los escenarios más vistos del planeta. Pasó este lunes en la Gala anual del Festival de Primavera del China Media Group, el gran evento televisivo del Año Nuevo Lunar. Y sí: la exhibición fue tan limpia que casi parece magia. Nadie se cayó.

Tras ver el espectacular show, propio de ciencia ficción, algunos expertos piden no confundir lo espectacular con lo autónomo. "Es coreografía, no inteligencia", arguyen. Porque una cosa es ejecutar una rutina entrenada al milímetro y otra muy distinta tomar decisiones en tiempo real en un entorno impredecible, que es lo que de verdad importa si hablamos de robots trabajando en fábricas, hospitales o casas.

Un show pensado para impresionar… también fuera de China

La gala no es un escenario cualquiera. Es prime time nacional y un escaparate global: lo ven cientos de millones de personas y los clips acaban en redes en cuestión de minutos. Para Kyle Chan, investigador especializado en tecnología china en Brookings Institution, este tipo de actuaciones sirve para deslumbrar al público doméstico e internacional con la capacidad tecnológica del país. Lo humanoide, además, tiene una ventaja sobre otras tecnologías: es muy visible y viral.

Otro experto citado en el mismo contexto, Georg Stieler (consultor en robótica y automatización), apunta a un detalle importante: el salto de un año a otro no es solo "más baile", sino más sincronización y estabilidad en grupos grandes de robots casi idénticos, según dijo en un comunicado difundido por The Guardian.

Dicho de otra forma: si consigues que una docena se mueva a la vez sin fallar, estás demostrando control y consistencia mecánica. Pero Stieler mete el freno justo después: una actuación ensayada no prueba robustez industrial.

Por qué bailar no significa "pensar": lo que falta para que esto sea IA útil

Los movimientos que ves en una gala suelen depender de rutinas preprogramadas, aprendizaje por imitación y controladores de equilibrio. Eso puede ser técnicamente dificilísimo —y lo es—, pero no implica que el robot "entienda" el entorno ni que pueda improvisar con seguridad si algo cambia.

Lo que distingue a un robot realmente útil en el mundo real es la capacidad de: percibir (ver, medir distancias, detectar obstáculos), planificar (decidir qué hacer si algo sale mal), y actuar con fiabilidad aunque el suelo resbale, haya gente alrededor o falte luz.

En un escenario, el entorno está controlado: suelo conocido, iluminación estable, obstáculos previsibles. En una fábrica o una casa, no. Para otros analistas, excusas o consuelo sin tener en cuenta otras demostraciones vistas en China con robots en otros entornos, por no hablar de sus IAs gratuitas de código abierto como DeepSeek, o la revolución en generación de vídeo de Seedance 2.0.

El dato que explica la ambición: 451.700 empresas de robótica inteligente

El show, además, llega en un momento de empuje industrial muy claro. Según datos estatales citados por medios oficiales, a finales de 2024 China tenía 451.700 empresas del sector de la robótica inteligente, con un capital registrado total de 6,44 billones de yuanes (unos 800.000 millones de euros).

Esto no nace de la nada: Pekín lleva años empujando con políticas industriales (como Made in China 2025 y el XIV Plan Quinquenal) para subir de fabricación barata a fabricación avanzada. Y en ese guion, la robótica es una pieza central.

Ventas al alza: Morgan Stanley pone cifra al 'boom' en 2026

Más allá del espectáculo, hay previsiones de mercado que alimentan la fiebre. Morgan Stanley espera que las ventas de robots humanoides en China crezcan un 133% y lleguen a 28.000 unidades en 2026, impulsadas por la caída de costes y el arranque de la producción a escala.

Ese número no significa que vayas a ver robots mayordomos mañana, pero sí que China quiere dominar la cadena de suministro, fabricación y despliegue, algo que en tecnología suele pesar tanto como el software.

Y aquí entra la rivalidad con EEUU: Chan lo resume en que si en IA China y Estados Unidos están muy igualados, los humanoides son un terreno donde China puede presumir de ventaja, sobre todo por capacidad de producción.