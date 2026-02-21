Si eres de los que vas sin calcetines por casa, una podóloga experta avisa: "Pasar de la cama al suelo descalzo estresa e irrita el tejido del pie"

Andar descalzo en casa puede constituir una mala decisión. Según informa la revista Self, el hábito puede tener sus propias consecuencias, especialmente para quienes son propensos a problemas en los pies.

Tal y como reza la publicación, la pandemia y el impulso del teletrabajo han puesto en primer plano las consecuencias de la vida descalza. Muchas personas que estaban acostumbradas a salir al exterior con zapatos ahora pasan más tiempo sin zapatos en casa, lo que podría estar aumentando los casos de fascitis plantar, una afección dolorosa que implica inflamación del tejido del arco, explica la doctora Elizabeth Daughtry, en conversación con el medio de comunicación.

No obstante, su compañero Daniel Stewart, que trabaja en un hospital de Florida (EEUU), asegura que ir descalzo en casa "no es tan malo". Todo depende del tipo de pie y el nivel de actividad que tengas. "Al fin y al cabo, los zapatos pueden ser restrictivos, limitando el rango de movimiento de formas que pueden provocar problemas en los pies", explica.

Peligros de andar descalzo en casa

En primer lugar, Alicia Canzanese, podóloga en Pensilvania, asegura también en declaraciones con el periódico que está el "peligro evidente" de lesión aguda: tropezar con una alfombra, caerse por las escaleras, pisar "Legos y Barbies". Pero con el tiempo pueden surgir otros problemas.

"Si pasas directamente de la silla o la cama a bajar descalzo, corres el riesgo de sobrecargar e irritar el tejido tenso", asegura la doctora.

Estar descalzo durante horas sin soporte del arco puede causar dolor en la parte delantera del pie, conocido como metatarsalgia. También puede sentar las bases para un neuroma de Morton.

¿Quién debe evitar andar descalzo?

Estas son las categorías de personas que, según el medio de comunicación, tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades en los pies.

Tener pies planos o arcos altos.

Tener una afección en el pie como fascitis plantar, tendinitis de Aquiles o un neuroma; o lidiar regularmente con cualquier tipo de dolor en el pie.

Tener una condición que reduce la circulación o causa neuropatía en los pies.

"Si ya tienes una afección en los pies, ir descalzo puede empeorarlo", aseguran desde el periódico. Lo mismo ocurre si tienes dolor en el pie que no esté relacionado con un diagnóstico específico. La estructura de los zapatos puede alinear suavemente tus pies.