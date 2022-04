'The New York Times' se fija en este pueblo español por el motivo más inesperado

Francisco Albentosa via Getty Images/iStockphoto

Con algo más de 100 habitantes censados, la localidad de Urueña (Valladolid) ha conseguido alcanzar la prensa internacional. Este pueblo vallisoletano, considerado como uno de los más bonitos de España, ha sido objeto de un reportaje de The New York Times publicado este jueves, no por sus edificios medievales ni por tener uno de los cascos históricos mejor conservados de la provincia, sino por su número de librerías.