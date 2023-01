Ni dios hombre ni mujer pecadora o virginal: estas mujeres quieren cambiar la Iglesia desde dentro

Se declaran cristianas católicas y feministas, aunque su discurso incomode a unos y a otras. Creen en el Evangelio igual que creen en la igualdad de género; no son unas advenedizas, llevan años bebiendo de las fuentes de la teología feminista. Recurren a los orígenes del cristianismo para sostener que la Iglesia actual no es la comunidad que creó Jesús, y demuestran con su compromiso político y con sus prácticas diarias que son feministas como las que más, que no tienen que convencer a nadie por su ideología, sino por sus hechos. Ya lo dijo el mismo Jesús: “Por sus obras los conoceréis”.