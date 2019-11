Nacho Carretero: “A algunos narcos les molestó no estar en 'Fariña'”

El cómic está en auge; las historias sobre narcotráfico, también. Y las editoriales lo saben. No es casual, por tanto, que la última gran apuesta de Penguin Random House sea una novela gráfica de Fariña , la historia sobre el narcotráfico en Galicia escrita por el periodista Nacho Carretero .

Nacho Carretero nunca se imaginó que su historia llegaría al cómic y, sin embargo, al ver los primeros bocetos de Luis Bustos, pensó: “Ah, era así, era eso lo que tenía en la cabeza y no sabía cómo traducir”. “Es exactamente lo que necesitaba Fariña para llevarlo a este formato”, señala Carretero durante un encuentro con periodistas para presentar la novela gráfica de Fariña.

Por qué la tirada del cómic de Fariña es cinco veces mayor que la del libro ‘original’

“A nivel de marketing, el secuestro fue afortunado, pero para mí fue un episodio muy desgraciado”, admite el autor. “Es muy desagradable y frustrante ver que prohíben tu trabajo”, y más, habiéndolo escrito “de manera muy rigurosa, con mucho esfuerzo”. “Me enfadé mucho”, cuenta. Para él, es lógico que “si prohíbes un libro va a generar más atención”. “La sociedad actual no tolera que se prohíban cosas”, argumenta. Pero ese éxito no le compensa: “Ojalá no hubiera tenido que pasar por el secuestro”.