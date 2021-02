Nueve ventajas de tener una relación a distancia

“Es muy fácil que vida sexual caiga en la monotonía cuando ves a tu pareja todos los días, sobre todo si habéis estado confinados juntos. Una vida sexual emocionante requiere esfuerzo y compromiso. Cuando tienes una relación a distancia, hay que tener imaginación. Puede servir por ejemplo un intercambio de mensajes sugerentes, una quedada virtual picante, un intercambio de fotos sin ropa, masturbaros al mismo tiempo...”. — Gigi Engle, autora de All The F*cking Mistakes: A Guide to Sex, Love, and Life.