Olas de calor de alta letalidad

Nos espera un verano caluroso y las olas de calor causan cada vez más muertes. Decía Walter Benjamin que no hay ningún documento de cultura que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie. Lo mismo podría decirse de las altas temperaturas: no hay ninguna ola de calor que no sea al mismo tiempo una ola de fracasos políticos y sociales, ya sea porque las instituciones fallaron o porque los conciudadanos no actuaron a tiempo. El historiador Richard Keller ha escrito Aislamiento letal, una investigación sobre la ola de calor de París de 2003. Le he preguntado por aquella tragedia porque anticipa los dramas climáticos que desgraciadamente están por venir.