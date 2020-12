Para qué sirven realmente los test de anticuerpos que se venderán en farmacias

¿Me hago el test de anticuerpos de la farmacia?

❌Un ➖ no excluye que hayas tenido Covid ni que no contagies

❌Un ➕ hay que evaluarlo con la historia clínica

❌Ni la IgM+ q implica que seas contagioso ni la IgG+ quiere decir automáticamente que ya no contagias

¿Entonces?