Plácido Domingo intenta defenderse: "Nunca he abusado de nadie"

El tenor ha tenido palabras para las mujeres que lo han acusado: “Si me hubiese dado cuenta de haberlas incomodado de alguna manera me hubiese disculpado en ese mismo instante”. Y también para las personas que lo admiraban y ahora se sienten decepcionadas. “Estoy convencido de que mucha gente me ha juzgado sin conocerme y no soy como me han descrito”, ha insistido.