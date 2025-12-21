Avisan en Francia de las sustancias cada vez más consumidas entre los jóvenes: "Ni siquiera es un tabú"

El consumo de drogas sintéticas no para de multiplicarse. Un nuevo estudio del Observatorio Francés de Drogas y Tendencias Adictivas (OFDT), consultado por el diario France Info, destaca un dato preocupante. La explosión de este tipo de drogas sintéticas ha aumentado más de un 637% entre 2020 y 2023.

El medio de comunicación ha querido meterse en el centro del tráfico de estos estupefacientes. En un céntrico barrio de París, lleno de discotecas y terrazas, un grupo de jóvenes de 23 años reconocen que han consumido éxtasis "varias veces".

"La primera vez que lo tomé fue hace tres años. Durante dos años lo tomé aproximadamente una vez al mes", asegura, en declaraciones al medio de comunicación, una de las integrantes del grupo de amigos. Por ello, dice que por el momento está tratando de reducir el consumo.

"Ni siquiera es un tema tabú", reconoce. "Mis amigos del instituto solían tomarlo. Casi todos a mi alrededor lo aceptan. Es casi más normal tomar éxtasis de vez en cuando que tomar cocaína todos los fines de semana. La Coca Cola es menos valorada. Tengo más amigos que dirán: 'Ah, está tomando cocaína, ¡qué asco!'", relata en su conversación.

Aun así, son conscientes de la gravedad que supone consumir este tipo de sustancias: "No se puede comparar con simplemente fumar un porro. Sabemos muy bien que es una droga dura". Cada una de las pastillas cuesta unos 10 euros.

Camille Charvet, psiquiatra y especialista en adicciones en un hospital de la capital francesa, asegura que, antes, "realmente veíamos que el cannabis y el alcohol eran predominantes entre los jóvenes y hoy en día, vemos una diversidad de productos, desde la adolescencia en adelante".

"Es cierto que la cocaína tiene un potencial adictivo mucho mayor que el éxtasis", continúa en declaraciones también al periódico. Entre estos nuevos productos, el psiquiatra cita las cantinonas sintéticas: "Una nueva forma de cocaína, pero sintética, que vemos ampliamente utilizada en jóvenes. Estos productos cuestan la mitad que la cocaína y además son más accesibles porque se encuentran fácilmente en internet", dice, claramente preocupada.

"En cuanto a número y producción, es una locura. Hay alrededor de 1.000 productos sintéticos en Europa. Apenas podemos enumerarlos porque los laboratorios van muy, muy rápido, así que es posible que tenga prioridad sobre el resto", concluye la psiquiatra