La empresa promete ser "transparente y profesional": estas imágenes por satélite cuentan otra historia muy diferente

STC, una de las mayores empresas del sector de la construcción en Dinamarca, se autodescribe en su página web como "transparente y profesional" que "cumple con todas las leyes y regulaciones". Pero algunos de los antiguos empleados dicen lo contrario. En declaraciones recogidas por el medio de comunicación Ny Heder, cinco conductores que trabajaron para la empresa entre 2010 y 2023 cuentan cómo era trabajar para STC.

De este modo, aseguran que durante años la empresa ha descargado sustancias contaminantes y residuos contaminantes en lugares ilegales. En 2024, uno de los equipos de periodistas de la televisión danesa TV2, salió a investigar uno de los lugares que decían los empleados, un campo en la urbanización Esromgaard, en el municipio de Gribskov, al norte del país.

El propietario del terreno, Carl Frederik Bruun, aseguró, en declaraciones recogidas por el diario, que en el lugar había trozos de tuberías, escombros, cuerdas de plástico, ladrillos y cerámica: un experto lo calificó entonces como residuos de construcción. Según el propietario, ha sido SCT quien se ha encargado de desembocar la tierra en la parcela desde 2021.

En ese momento, el medio de comunicación trato de entrevistar a SCT, sin éxito, pero el director ambiental de la empresa, Kristian Lund Johansen, escribió en un correo electrónico que no se trataba de residuos de construcción, sino de "terreno agrícola excedente", y el abogado de la empresa escribió que era "suelo virgen recogido de un campo". Nada más lejos de la realidad.

Tras una exhaustiva investigación por satélite, el equipo de investigación ha podido negar rotundamente la posición del abogado. "Si mientes sobre algo tan relativamente banal y verificable, puedes temer que te hayan mentido sobre cosas peores y más graves", opina Michael Tophøj Sørensen, topógrafo y profesor universitario en ese país y parte del grupo de investigadores.

No obstante, los exempleados aseguran que han descargado sustancias más graves en estos suelos. Los conductores describen que han visto petróleo escurriendo por la carretera, que el suelo ha tenido un "mal olor" y que regularmente había ladrillos por el suelo. El caso se encuentra en manos de los tribunales daneses.