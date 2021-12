Publica esta maravillosa conversación de WhatsApp y Twitter hace su magia

No es de extrañar recibir algún mensaje o llamada de un número que no conocemos simplemente por una confusión. Aunque en la mayoría de casos todo queda en un “se ha confundido de número”, a veces también surgen anécdotas dignas de recordar y eso es precisamente lo que le ha ocurrido a este usuario de Twitter.

Un día recibió un mensaje por WhatsApp de un número que no conocía y que pertenecía a una señora mayor que decía ser su hermana. Él trató de explicarle que se había confundido y que no era la persona que ella pensaba, pero la señora no acababa de creerle pensando que simplemente era una broma.

“Tiene mal guardado el número, yo soy un chico de 23 años”, le trataba de explicar el usuario de Twitter. “Eso quisieras tú”, contestó la señora pensando que aún seguía de broma.