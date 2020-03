Subir y bajar las escaleras, andar en bici por el garaje... ¿me pueden multar por usar las zonas comunes del edificio en la cuarentena?

No se puede hacer. El Real Decreto 463/2020 limita la libertad de circulación a ocho supuestos y obliga a la gente a quedarse en sus domicilios particulares. Las zonas comunes son única y exclusivamente para el tránsito. Y las destinadas para el ocio de los vecinos —pistas de tenis o pádel, piscina, columpios...— quedan anuladas durante este periodo ya que su uso, como señala en este tuit la Policía de Valdemoro, “sería una temeridad”.

El presidente de la comunidad de vecinos debe ejercer de autoridad para evitar que sean utilizadas y obligar a la gente a volver a sus casas. Por eso, ante una situación así, lo primero que hay que hacer es avisarlo. Y si no actúa o no le hiciesen caso, habría que dar otro paso: llamar al 091 para que puedan intervenir las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Para no tener que llegar a una situación similar, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAF) recomienda cerrar las zonas comunes (jardines, parques infantiles, azoteas...) que no sean necesarias durante estos días para la habitabilidad. El garaje seguiría abierto pero no para un uso alternativo.