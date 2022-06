Qué es la ciudad de 15 minutos y por qué es clave para mejorar la calidad de vida

“Es un término nuevo para un concepto viejo, para volver a esos barrios de los años 60, cuando no existían centros comerciales. El de los 15 minutos es un modelo contra la expansión urbanística descontrolada y, si me permites, contra el sueño americano, contra esas ciudades jardín en las que necesitas coger el coche hasta para ir a la farmacia”, relata Montalbán. Moreno también añade que con este en estos modelos de ciudad, la idea es crear una “comunidad social” para volver a esa vida de barrio.

Los colegios, en el centro de la organización

“Los niños también nos pueden ayudar a nosotros, si voy a hacer un plan en el que transformar los entornos escolares de la ciudad y en el que hagan las actividades extraescolares. Es importante que el niño, cuando tiene una edad, no un niño de 4 años claro, vaya caminando al colegio, que lo haga de manera autónoma para que se vaya incorporando a la vida pública. Para eso necesitamos aceras anchas y cruces seguros, no esos en los que hay aparcamientos o contenedores que limitan la visibilidad”, defiende Montalbán.

En las ciudades de 15 minutos no priman las autopistas urbanas con cuatro carriles por sentido, sino las calles peatonales, no segregadas o con tráfico a velocidad reducida. “Son lo que llamamos ‘Zonas 30’, en las que prácticamente hay una plataforma única por la que pueden circular vehículos, porque también tienen que poder pasar para dar servicio a emergencias, pero es un tráfico local. Bien para los vecinos o para la distribución de mercancías”, apunta Moreno, que insiste en que dejar el coche es sinónimo de más seguridad para los pequeños.

Los ejemplos a seguir en España

“Pontevedra es la referencia básica. Han trabajado 20 años en una dirección, con un objetivo y son un laboratorio de investigación”, defiende Montalbán, que no comprende cómo otras urbes no han seguido su ejemplo. “Si ellos lo han hecho, y tan bien, ¿por qué no se implanta en otras ciudades? A veces se dice que no vale para una ciudad grande, pero Madrid o Barcelona podrían hacerlo por barrios y también puede hacerse en otras ciudades medianas. ¿Por qué no lo hacen? Falta impulso”, lamenta la experta.