Tecnología

El tripulante con problemas de salud se encuentra estable.

Elena Santos
Ameriza con éxito la misión Crew-11 de la NASA que traía a la Tierra a un astronauta enfermo

Éxito. La misión Crew-11 de la NASA ha amerizado con éxito en el Pacífico, concretamente cerca de San Diego (Estados Unidos) en la mañana de este jueves. La nave ha tenido que regresar antes de lo previsto a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional (EEI) al estar enfermo uno de sus cuatro astronautas. 

Por el momento ha trascendido que el tripulante con problemas de salud se encuentra estable, pero por motivos de privacidad, la NASA no señalado quién de ellos es.

La tripulación la componían Zena Cardman y Mike Fincke, por parte de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia japonesa JAXA, y Oleg Platonov, procedente de la rusa Roscosmos.

La cápsula Dragon de SpaceX tocó el agua ayudada por cuatro paracaídas a las 8:41 GMT, como celebró la agencia espacial en redes. "Wellcome home, Crew-11", escribió la NASA junto al vídeo del momento.

Gracias a esos paracaídas pudo amerizar de manera suave y segura en el mar. Allí aguardaban su llegada varias embarcaciones para poder trasladar a los astronautas a tierra.

El viaje de vuelta a 'casa', tras haber permacecido 167 días en el espacio, duró cerca de once horas.

Elena Santos
