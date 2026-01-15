Huawei vuelve a hacerse fuerte en China: vuelve al primer puesto de 'smartphones' cinco años después por delante de Apple

Un lustro después vuelve al liderazgo de smartphones en China. Huawei ha avanzado en ventas de sus teléfonos inteligentes en el año 2025 en el país asiático y lo ha hecho superando a Apple y convirtiéndose en la número uno, según los datos que ha publicado International Data Corporation (IDC), a los que ha tenido acceso South China Morning Post.

La marca que dirige Ren Zhengfei ha vuelto a liderar cinco años después la mayor parte del mercado de móviles inteligentes en su propio país, capturando el 16,4% del mercado con 46,7 millones de unidades enviadas.

Pese a la 'victoria' de Huawei, las cifras han estado mucho más ajustadas de lo que parece. Comparándolo con las cifras de Apple, sólo les separa un 0,2%. La firma de Tim Cook ha enviado un total de 46,2 millones de modelos de iPhone, con una participación del 16,2% en China.

Si que es cierto que en el porcentaje de envío de smartphones de Huawei cayó un 1,9% respecto a 2024 y Apple experimentó un crecimiento del 4%. Pero no ha sido suficiente para arrebatar la primera plaza a una firma china que no se veía en lo alto desde el año 2020.

Las sanciones contra Huawei

Huawei ha vivido una difícil evolución en la última década. En el año 2019, el Gobierno de EEUU, con Donald Trump a la cabeza, acusó a la firma china de espionaje y fue incluida en la lista negra, con un cese inmediato de las relaciones con la compañía del país asiático.

Pero el daño no quedó ahí. El principal efecto fue el de cesar por completo los sistemas operativos estadounidenses, tanto Android, como los servicios de Google o Windows, de Microsoft. Un duro golpe que, a día de hoy, sigue vigente.

Huawei había comenzado a tener una buena cuota de mercado también fuera de China, pero aquella decisión sólo sirvió para reforzar sus ventas en el país asiático en el año 2020 y, desde entonces, la situación se fue complicando.

Pese a ello, Huawei ha liderado cinco años después la venta de smartphones en su país de origen y sigue trabajando con sus propios sistemas y dispositivos del más alto nivel, desde flagships a también wereables como sus relojes inteligentes, para seguir operando con la nueva normalidad más allá de las fronteras chinas.

Will Wong, gerente sénior de investigación de dispositivos de clientes en IDC en Asia-Pacífico, ha destacado, en declaraciones al South China Mourning Post, los motivos por los que Huawei ha quedado en la primera plaza y los efectos en el mercado por la subida de precios.

"La mejora continua en la producción interna de chips de Huawei fue un factor clave en 2025, brindando el apoyo necesario para el impulso de sus envíos".

"El aumento de los costos de la memoria está ejerciendo una presión significativa sobre los fabricantes de teléfonos inteligentes".

"Esto seguirá siendo un desafío crítico durante 2026".

No sólo Huawei

Lo estamos viendo en Europa y en el resto del mundo y, por supuesto, también en China. El auge de teléfonos inteligentes no sólo es cosa de Huawei. Hay otras marcas chinas que también están dando pasos agigantados.

Los datos de IDC reflejan que detrás de Apple, en la tercera plaza, se ha situado la marca vivo, con 46,1 millones de unidades enviadas. Tras ella, le siguen otras dos marcas fuertes en China: Xiaomi y OPPO.

Un dato revelador es que el lanzamiento de la serie iPhone 17 ha sido la que ha catapultado el crecimiento de Apple, ya que creció un 21,5% en el trimestre de diciembre con su nuevo flagship. De hecho, a nivel mundial, ha mantenido su posición como el mayor proveedor de smartphones, por delante de Samsung, Xiaomi, vivo y OPPO.