España no descarta el envío de tropas a Groenlandia para tareas de "vigilancia"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha descartado que España pueda participar en la misión militar europea que ya se ha desplegado en Groenlandia en respuesta a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de apropiarse de la isla más grande del mundo.

"Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos", ha señalado Robles en declaraciones a los medios a su llegada al Congreso, donde comparece en la Comisión de Secretos Oficiales desde las 8:30 horas.

Las palabras de Robles llegan después de que Francia, Alemania, Suecia y Noruega hayan anunciado ya el envío de tropas al territorio autónomo danés para estudiar de forma conjunta posibles formas de cooperar con el objetivo de asegurar la región.

"Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados. Iremos viendo a lo largo del día de hoy qué es lo que está encima de la mesa en esas reuniones", ha insistido Robles, que ha precisado que, en todo caso, la misión europea sería de "vigilancia".

La ministra se ha mostrado prudente y ha insistido en que hay que esperar para comprobar cómo se desarrollan los acontecimientos a lo largo del día, en el que "está habiendo reuniones". "Vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso se tomarán decisiones", ha afirmado.

¿El fin de la OTAN?

A la pregunta de si cree que la apropiación de Estados Unidos de Groenlandia por la fuerza puede suponer el fin de la Alianza Atlántica, ha respondido que no, si bien ha considerado "inaceptable" que se lleve a cabo.

"Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo, es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman", ha dicho.

Reunión en la Casa Blanca

Este martes los ministros de Exteriores de Groenlandia y Dinamarca viajaron a la Casa Blanca para verse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el vicepresidente del país, J. D. Vance, para hablar del futuro de la isla después del aluvión de amenazas y agravios por parte de Donald Trump.

Las tres partes han admitido haber tenido un encuentro "cordial" y "franco" y después de 50 minutos han anunciado la creación de un grupo de trabajo multilateral para "ver si existe alguna manera de avanzar" a tres bandas.

Groenlandia y Dinamarca, sin embargo, han abandonado Estados Unidos conscientes de que la posición del presidente estadounidense es casi invariable: quiere la isla.