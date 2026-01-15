Un británico es tajante con lo que le ha pasado al comprar un billete de AVE: "Nunca había visto esto antes"

Las redes sociales sirven para conocer la opinión que tienen ciudadanos extranjeros que llegan a España de forma temporal o permanente, por trabajo, estudios o vacaciones y que usan estas plataformas para hablar y valorar los servicios que se ofrecen y se prestan a la población.

Uno de este perfil de contenidos tiene que ver con los trenes de Renfe. Los que son más amantes del estado de los trenes y la velocidad o el funcionamiento de los mismos aprovechan para comentar cómo son sus experiencias viajando en AVEs por las distintas ciudades del país.

El tuitero Philip Dyer-Perry, un cura católico de una iglesia de Staines, una ciudad situada en el área metropolitana de Londres, ha publicado un tuit dedicado a Renfe en el que define su servicio con un adjetivo y aprovecha para hacer una pregunta.

"Nunca había visto esto. Hay lista de espera para comprar un billete de tren online. ¿Renfe es sin duda el operador ferroviario más raro de Europa?", se ha preguntado Dyer-Perry, mientras mostraba una foto de esa lista de espera, tal y como si fuera un concierto o un partido de fútbol.

En la imagen se puede ver lo siguiente: "Estás en la lista de espera. Estás en la cola para comprar tus billetes, cuando sea tu turno, se te redirigirá a la página para comprar y tendrás 20 minutos para hacerlo". Además, se le informaba que tenía 1.759 personas por delante y un tiempo de espera, aproximado, de cinco minutos.

Los 'superprecios' en Renfe

Desde el pasado 8 de enero y hasta el 18 de este mismo mes, los viajeros de Renfe podrán escoger entre cualquier destino en trenes de AVE, Alvia, Intercity, Euromed y AVE Internacional y contar con un significativo descuento.

Tal y como afirmó la responsable de comunicación de Renfe, confirmó que que esta promoción trata de "echar una mano en la cuesta de enero y en esta época de rebajas para que las personas más organizadas o las que ya tienen claro a dónde van a ir a lo largo de este año puedan disfrutar de muy buenos precios".

Además, aportaron algunas características sobre estos descuentos: