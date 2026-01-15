Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una profesora recibe este correo por parte de una antigua alumna suya: lo que dice significa mucho más de lo que parece
"He llegado a casa y pesaba 5 kilos más. Ya estaría lo mío…".

Imagen de archivo de una profesora en un aula.Getty Images

Hay profesores que dejan una gran huella en alumnos gracias a su trabajo, por su forma de actuar y explicar la materia que imparten, así como por cómo tratan a los alumnos, independientemente de la edad que tengan. 

Este tipo de docentes, además de marcar a los estudiantes durante esos cursos en los que están juntos, también tienen una gran incidencia en el futuro. Una demostración de un caso de este estilo la ha vivido en sus propias carnes la profesora y usuaria de la red social X @LAURADULCINEA, que tiene más de 2.000 seguidores en su perfil.

Ella ha contado en un tuit el correo que le ha enviado una alumna que tuvo cuando iba a 1º de Primaria y que, muchos años después, sigue acordándose de ella hasta el punto de solicitar hacer las prácticas con ella.

"Me ha escrito una antigua alumna que tuve en 1º de primaria 🥹 y que ahora quiere hacer las prácticas conmigo porque va a ser maestra. Que quiere ser profesora desde que me conoció como tutora", ha narrado la docente.

"He llegado a casa y pesaba 5 kilos más. Ya estaría lo mío…", ha rematado la profesora en un tuit que suma ya más de 12.000 reproducciones. 

Las respuestas que ha recibido

Entre las respuestas que ha recibido la tuitera, todas aplauden su trabajo y la forma que tiene de dar clase y, otros compañeros de profesión que han recibido mensajes similares, le comentan que disfrute porque es una "maravilla" de mensaje. 

  • "¡Me ocurrió lo mismo! Disfruta del momento. Es un placer grandísimo que te durara toda la vida".
  • "Normal, yo también quería hacerlas contigo¡¡¡.Quien ama lo que hace, siembra y siempre recoge.❤️"
  • "Qué maravilla que te digan cosas así ❤️"
  • "Enhorabuena 👏👏👏. Hace falta cantera en nuestra profesión".
  • "Qué pasada!🤗🤗🤗🤗".
  • "Para mí haber hecho mis prácticas con las maestras que me dieron clase fue precioso y muy significativo ❤️".
