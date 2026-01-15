Ábalos y la carta de 'salir de la cárcel': el Supremo decide este jueves si el exministro permanece en prisión

Una vida fuera de prisión. Eso es lo que espera conseguir José Luis Ábalos este jueves, cuando su recurso sea examinado por el Tribunal Supremo y por el magistrado Leopoldo Puente, después de que ingresara en la cárcel madrileña de Soto del Real junto a quien fuera su asesor, Koldo García, por un "riesgo extremo de fuga".

Tras entrar en prisión el pasado 27 de noviembre y pasar sus primeras Navidades y el inicio del año entre rejas, Ábalos conocerá ahora si el recurso que interpuso puede prosperar. Desde este lunes, el exministro cuenta con un nuevo abogado defensor, un perfil más técnico y con menor exposición pública, que ya se ocupa de algunos de sus asuntos y en quien, según palabras del propio acusado, deposita su "máxima confianza".

El papel del nuevo abogado

Marino Turiel ha comenzado a dejar su impronta en el procedimiento judicial tras comunicar al tribunal que durante los meses de febrero y marzo su agenda está completa, ya que se encuentra simultáneamente inmerso en el caso Púnica, en el que representa a un exconcejal del Partido Popular de Ciempozuelos. Precisamente esos meses eran los que el Supremo barajaba para el inicio del juicio contra Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

Esta situación puede llegar a suponer que la celebración del juicio se demore al menos dos meses más de lo previsto con lo que la decisión que tome este jueves el Supremo determinará si Ábalos se queda dos meses más bajo prisión provisional o goza de libertad. Todo está en el aire.

El PP y el rechazo del Supremo a que Ábalos fuera al Senado

Este movimiento se produce una semana después de que el Tribunal Supremo denegara la solicitud del Partido Popular para que Ábalos compareciera ante el Senado, al considerar que la petición "se encontraba fuera de plazo". No obstante, Leopoldo Puente ya advirtió entonces al grupo popular de que la Cámara Alta podría volver a presentar la solicitud de comparecencia "con tiempo suficiente para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes".

El PP volvió a insistir y propuso la fecha del 28 de enero, a espera de confirmación. En ese mismo comunicado, el Supremo también informó del rechazo a la petición de Ábalos y Koldo García para ser juzgados por un jurado popular.

Ambos se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para el exministro y 19 para quien fuera su mano derecha, mientras que las acusaciones particulares, encabezadas por el Partido Popular, reclaman 30 años de prisión para ambos.

Horarios y entresijos letrados

La primera consideración en la Sala de lo Penal del Supremo de este jueves será la de José Luis Ábalos, que tendrá lugar a las 10:30 de la mañana. Media hora más tarde será la de Koldo García. A pesar de las diferencias contractuales de Ábalos con su exabogado, Carlos Bautista, será este el que lo represente por no haber tenido el tiempo suficiente el nuevo letrado para ponerse al día con el procedimiento.

El documento al que se aferra el exministro para poder usar la carta de 'salir de la cárcel' es el principio de excepcionalidad que regula la prisión cautelar, que recalca la búsqueda de alternativas menos restrictivas que la entrada en prisión ya que el riesgo de fuga debe ser "real, reconocible por cualquier tercero, incluso lego en derecho".

El texto presentado por Ábalos y su defensa alude también al fuerte vínculo laboral, familiar y sociales que mantiene el exministro en España, además del cuidado de un hijo menor y la residencia habitual en el país, como argumentos para deslegitimar el riesgo de fuga "extremo" que expresaba la decisión del Supremo.

Koldo y su recurso, ¿podría salir uno y quedarse otro?

El recurso que ha presentado Koldo García también pide la excarcelación y propone fijar una fianza para conseguir la libertad provisional. Además, la defensa del que fuera mano derecha de Ábalos señala en su escrito que la entrada en prisión del 27 de noviembre se produjo sin comprobar aquel "riesgo extremo" que manifestaba el Supremo.

"Asume las conclusiones de la acusación sin comprobar la solidez de los indicios ni el riesgo extremo alegado", resaltaba el recurso. Además, descarta que el acusado pueda reincidir en el delito debido a que se trataba de un puesto de asesor que ya no ocupa.

Además y al igual que Ábalos, la defensa de Koldo destaca que mantiene el suficiente arraigo que imposibilitaría la capacidad de huida y sostiene que la prisión provisional no se sostiene bajo ningún punto de vista del derecho procesal ni tiene en cuenta su situación familiar.

Aunque ambos recursos puedan ser sustancialmente similares, lo cierto es que se podría dar la inédita situación de que uno de los dos se quedara en prisión y el otro saliera el libertad provisional. Resulta poco probable, pero no imposible.

Un juicio en el aire y viejos conocidos

Aunque la intención del Supremo era la celebración del juicio lo antes posible, concretamente entre los meses de febrero y marzo, tras el mensaje comunicado de la nueva defensa de Ábalos el procedimiento del Alto Tribunal podría retrasarse. De hecho, sigue sin conocerse fecha.

Sin embargo, lo que sí se ha conocido será el tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Este último no será protagonista este jueves, pero también tiene un papel determinante en el proceso judicial que está en marcha.

Quién es quién en el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama en el Supremo por las mascarillas En total serán siete los magistrados que formarán el tribunal que investiga una de las ramificaciones del 'caso Koldo', por el que Ábalos y su exasesor están en prisión provisional.

Al igual que en el caso contra el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, este tribunal también será de una clara mayoría conservadora. El presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez-Arrieta, se mantiene así como Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo Porres. A ellos se les suman el ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, y Javier Hernández, representando los turnos de mayor y menor antigüedad, respectivamente.

Ába-loss or win?

Después de que el Congreso retirara la condición de diputado al exministro, que se encontraba en el Grupo Mixto, prosigue la historia de la caída de Ícaro. Este jueves se decide si puede gozar de la libertad antes de que comience el juicio o si, por el contrario, permanece entre rejas hasta la celebración del mismo.

A la espera de la decisión del Supremo y de Leopoldo Puente, también queda en el aire la duda de si el Alto Tribunal concederá al Partido Popular el interrogatorio del 28 de enero en el Senado. El futuro próximo del exministro, al igual que el de su exasesor, se mantiene en el aire.

Por el momento, esta última noche Ábalos y Koldo no la han pasado juntos. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que ambos pasarán ahora a tener una celda individual a espera de la decisión del Supremo.