Andy no se calla y lanza estas pullas a Lucas desde su comparsa del Carnaval de Cádiz: "Han acabado los dos a piñas"

Andy Morales en la comparsa 'El desguace' en el pase de preliminares del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC 2026).

En Cádiz ya huele a carnaval. Desde el pasado domingo, la tacita de plata ha empezado a acoger las fases preliminares de su tradicional Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas en el Gran Teatro Falla y allí han comenzado a desfilar las primeras comparsas, chirigotas, coros y cuartetos.

Como cada año, las agrupaciones han tirado de ironía y poesía a partes iguales para retratar la actualidad de su peculiar punto de vista y no podía faltar una referencia a la ruptura de Andy y Lucas.

Menos aún contando con el propio Andy Morales, que participa este año de la mano de la comparsa Miguel Ángel García Argüez 'El Chapa' y Raúl Cabrera que este 2026 lleva el título de El desguace.

Ha sido en la tanda de cuplés —las composiciones cortas y más cómicas del pase de las comparsas— donde la agrupación liderada por Javier Bohórquez ha ironizado especialmente con la relación entre Andy y Lucas y su polémica ruptura.

En la letra, la comparsa sitúa a una pareja que tiene problemas juntos y que van a terapia psicológica para solucionarlo. "Hay que hacer locuras juntos. Ir a conciertos, bailar sin miedo y no estar de riña", les dice el psicólogo, ante lo que la agrupación responde en el golpe final: "Pues el Andy ha estado 20 años así con el Lucas y han acabado los dos a piñas".

Con su tipo con el que se subieron el pasado domingo al escenario del teatro quieren hacer una clara reivindicación a favor de los trabajadores del metal que fueron condenados por sus protestas, así como poner sobre la mesa la gentrificación que vive la ciudad andaluza.

La abrupta ruptura de Andy y Lucas

El pasado 10 de octubre, el dúo gaditano puso punto y final a su trayectoria artística conjunta con un concierto en el madrileño Palacio de Vista Alegre, que estuvo acompañado por las polémicas declaraciones especialmente de Lucas hacia Andy y los rumores de una mala relación entre ambos.

En los meses previos Lucas había protagonizado numerosos titulares en los que hablaba de su mala relación con Andy. En septiembre dio una entrevista en Me quedo conmigo de Mediaset donde declaró que era el encargado de la actividad económica del grupo ya que "Andy no vale para hacer eso". "Hay que tener una disciplina y Andy no la tiene", añadió.

Al día siguiente del evento, Andy anunció su carrera en solitario con un potente comunicado en el que dejaba entrever algunas de las indirectas que había ido lanzando ya en redes sociales.

"El silencio cumplió su tiempo, libertad, paz y salud", escribió en sus redes sociales. "Tras dos décadas de éxitos, más de dos millones de discos vendidos y más de 800 escenarios recorridos, Andy arranca su carrera en solitario, dejando atrás el dúo que le dio fama", señaló en su comunicado.

Tras esto, Andy dio varias entrevistas en las que detalló los numerosos incidentes con Lucas incluyendo enfrentamientos físicos tras algunos conciertos donde Lucas llegó a arrojarle botellas y otros objetos.

Marioneta, la declaración de intenciones de Andy

El primer adelanto de la carrera en solitario de Andy, Marioneta, publicado el pasado 11 de noviembre fue toda una declaración de intenciones. "¿Quién eres tú para jugar con mis sueños? ¿Quién eres tú para hablar de sentimientos? Si tú no quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo. Olvídate de mi persona porque para ti no existo", reza uno de los versos.

"Olvídate de mi persona porque para ti, no existo. Para todo el mundo fue creíble nuestra historia, pero mi mente no perdona y no se borra de mi memoria tantos desprecios por tu parte que no merece mi persona", continúa diciendo la canción.

Lejos de admitir que esto iba hacia Lucas, Morales declaró que esta canción abordaba "una historia de amor del pasado, un desamor que se transforma en liberación".