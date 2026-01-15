Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ramón Espinar escucha lo que Letizia ha dicho de Pérez-Reverte y lanza esta sentencia clara: "La cita más cuñada"
Virales
Virales

Ramón Espinar escucha lo que Letizia ha dicho de Pérez-Reverte y lanza esta sentencia clara: "La cita más cuñada"

"Yo no tengo ideología, lo que tengo es biblioteca".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La reina Letizia y Arturo Pérez-Reverte.
La reina Letizia y Arturo Pérez-Reverte.Getty Images

Ramón Espinar, exsenador de Podemos, exdiputado en la Asamblea de Madrid y colaborador habitual de programas como Directo al Grano, ha dictado sentencia tras escuchar las palabras que la reina Letizia le ha dedicado al escritor Arturo Pérez-Reverte.

La reina presidió este martes los premios literarios que entrega la revista digital Zenda, fundada por Reverte, y ha entregado el galardón de Honor a Enrique Vila-Matas. La monarca ha asegurado que Zenda es un "buen lugar" para quedarse a vivir porque es "cobijo y faro".

Pero las palabras a las que se ha referido Espinar han llegado luego, cuando Letizia ha bromeado al recomendar a un "autor emergente" que está "empezando", haciendo referencia a Arturo Pérez-Reverte. 

"Yo no tengo ideología"

Era, obviamente, en tono distendido, puesto que Reverte acumula un enorme listado de premios, entre los que figuran por ejemplo el Jean Monnet de Literatura Europea, Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia o el Rey de España de Periodismo.

"Y ya termino, pero unas palabras que son de un escritor poco conocido. La verdad es que es un autor que está intentando abrirse paso en este camino de los autores emergentes. Yo creo que escribe bastante bien. Y creo que es una promesa de las letras. Sus palabras son: 'yo no tengo ideología, lo que tengo es biblioteca'. Se llama Arturo y es el alma de todo esto", ha destacado Letizia.

"Sabes que tiene ideología"

Tras ello, Espinar ha sido categórico: "No esperaba yo a estas alturas que la Reina fuera a usar la cita más cuñada de Pérez Reverte para tratar de adornarse. Si tienes biblioteca, a poco que la hayas usado, sabes que tienes ideología".

Por su parte, Pérez-Reverte ha asegurado que Zenda nació "transversal, de arriba a abajo y de derecha a izquierda" y que así se ha mantenido en los diez años de vida del proyecto. Además, ha recordado a los "amigos" que apoyaron el proyecto -Javier Marías, Mario Vargas Llosa o Almudena Grandes- y ha agradecido que la reina Letizia les haya "amadrinado".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 