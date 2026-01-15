Ramón Espinar escucha lo que Letizia ha dicho de Pérez-Reverte y lanza esta sentencia clara: "La cita más cuñada"

Ramón Espinar, exsenador de Podemos, exdiputado en la Asamblea de Madrid y colaborador habitual de programas como Directo al Grano, ha dictado sentencia tras escuchar las palabras que la reina Letizia le ha dedicado al escritor Arturo Pérez-Reverte.

La reina presidió este martes los premios literarios que entrega la revista digital Zenda, fundada por Reverte, y ha entregado el galardón de Honor a Enrique Vila-Matas. La monarca ha asegurado que Zenda es un "buen lugar" para quedarse a vivir porque es "cobijo y faro".

Pero las palabras a las que se ha referido Espinar han llegado luego, cuando Letizia ha bromeado al recomendar a un "autor emergente" que está "empezando", haciendo referencia a Arturo Pérez-Reverte.

"Yo no tengo ideología"

Era, obviamente, en tono distendido, puesto que Reverte acumula un enorme listado de premios, entre los que figuran por ejemplo el Jean Monnet de Literatura Europea, Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia o el Rey de España de Periodismo.

"Y ya termino, pero unas palabras que son de un escritor poco conocido. La verdad es que es un autor que está intentando abrirse paso en este camino de los autores emergentes. Yo creo que escribe bastante bien. Y creo que es una promesa de las letras. Sus palabras son: 'yo no tengo ideología, lo que tengo es biblioteca'. Se llama Arturo y es el alma de todo esto", ha destacado Letizia.

"Sabes que tiene ideología"

Tras ello, Espinar ha sido categórico: "No esperaba yo a estas alturas que la Reina fuera a usar la cita más cuñada de Pérez Reverte para tratar de adornarse. Si tienes biblioteca, a poco que la hayas usado, sabes que tienes ideología".

Por su parte, Pérez-Reverte ha asegurado que Zenda nació "transversal, de arriba a abajo y de derecha a izquierda" y que así se ha mantenido en los diez años de vida del proyecto. Además, ha recordado a los "amigos" que apoyaron el proyecto -Javier Marías, Mario Vargas Llosa o Almudena Grandes- y ha agradecido que la reina Letizia les haya "amadrinado".