Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Muere un joven de 18 años en un derrumbe en Manacor mientras su hermano de 12 queda herido grave
Sociedad
Sociedad

Muere un joven de 18 años en un derrumbe en Manacor mientras su hermano de 12 queda herido grave

El forjado de la habitación en la que dormía la víctima mortal, en la planta baja de un edificio con dos niveles superiores, se desmoronó mientras dormía.

Antón Parada
Antón Parada
Entrada de Urgencias en el Hospital Son Espases (Palma de Mallorca), en una imagen de archivo.
Entrada de Urgencias en el Hospital Son Espases (Palma de Mallorca), en una imagen de archivo.Clara Margais/Picture Alliance via Getty Images

Tragedia en Manacor (Mallorca). Un joven de 18 años de edad ha muerto esta madrugada tras registrarse un derrumbe en el interior de su vivienda, mientras que su hermano, de 12 años, ha quedado herido de gravedad. Concretamente, se trató del desmoronamiento del forjado de la habitación en la que dormía.

Dicho dormitorio se encuentra en la planta baja de un inmuebles con dos niveles superiores y situada en la  calle Sant Francesc. Ambos jóvenes dormían en la misma estancia y quedaron atrapados por los escombros cuando se produjo el suceso, al filo de las 5.12 horas de esta madrugada.

En este sentido, cuando los bomberos se trasladaron al edificio derrumbado, entre los cascotes hallaron muerto al joven de 18 años. En el caso de su hermano, este estaba herido de gravedad y pudo ser trasladado a las urgencias de pediatría del Hospital Universitari Son Espases (HUSE), mediante una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) del SAMU 061.

¿Qué se sabe hasta ahora del derrumbe?

  • Los bomberos de Mallorca recibieron aviso de un hundimiento en un edificio durante la madrugada.
  • El forjado superior, que correspondía a una cubierta plana, ha caído sobre el piso inferior.
  • Ese derrumbe ha acabado afectando posteriormente a otra estancia de la vivienda.
Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 