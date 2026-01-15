Muere un joven de 18 años en un derrumbe en Manacor mientras su hermano de 12 queda herido grave
El forjado de la habitación en la que dormía la víctima mortal, en la planta baja de un edificio con dos niveles superiores, se desmoronó mientras dormía.
Tragedia en Manacor (Mallorca). Un joven de 18 años de edad ha muerto esta madrugada tras registrarse un derrumbe en el interior de su vivienda, mientras que su hermano, de 12 años, ha quedado herido de gravedad. Concretamente, se trató del desmoronamiento del forjado de la habitación en la que dormía.
Dicho dormitorio se encuentra en la planta baja de un inmuebles con dos niveles superiores y situada en la calle Sant Francesc. Ambos jóvenes dormían en la misma estancia y quedaron atrapados por los escombros cuando se produjo el suceso, al filo de las 5.12 horas de esta madrugada.
En este sentido, cuando los bomberos se trasladaron al edificio derrumbado, entre los cascotes hallaron muerto al joven de 18 años. En el caso de su hermano, este estaba herido de gravedad y pudo ser trasladado a las urgencias de pediatría del Hospital Universitari Son Espases (HUSE), mediante una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) del SAMU 061.
¿Qué se sabe hasta ahora del derrumbe?
- Los bomberos de Mallorca recibieron aviso de un hundimiento en un edificio durante la madrugada.
- El forjado superior, que correspondía a una cubierta plana, ha caído sobre el piso inferior.
- Ese derrumbe ha acabado afectando posteriormente a otra estancia de la vivienda.