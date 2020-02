¿Quién es el verdadero "tentado" en 'La isla de las tentaciones'?

Tenemos la mala costumbre de disfrutar mirando “por encima” a los que están en desventaja, pero cambiemos de perspectiva y miremos “hacia arriba”. A la vez que nosotros hacemos chistes sobre los cuernos que se gastan en la isla, los directivos de Mediaset se están frotando las manos viendo lo ingenuos que somos y la facilidad con la que nos tragamos todo. Asumamos de una vez qué es la telerrealidad: estos shows ya no van de personas que eligen libremente participar en un programa, ¡que llevamos muchos años de realities a la espalda! La isla de las tentaciones es un nuevo título hecho con parejas recauchutadas de otros programas o lo que viene siendo lo mismo: colaboradores habituales de Telecinco. Mujeres, hombres y viceversa o First dates les han visto nacer y esta es solo una línea más en su haber. Ser concursante de realities ya se ha convertido en una profesión en sí misma, como la de ser influencer o youtuber. Si lo haces bien y das juego te aseguras una silla como comentarista, realizas bolos pagados en las discotecas o te llaman para la siguiente edición de Gran Hermano o de la misma isla. Puede que las parejas sean de verdad, pero estos concursantes no son nada inocentes: saben perfectamente que, si no llenan horas de contenidos y alimentan otros programas, pierden.