Siete razones por las que NO debe volver el 'Grand Prix'

Raro es el verano en el que no se despierta la nostalgia de toda una generación que pasaba las vacaciones el Grand Prix. Todos los años cuando el calor se acerca son muchos los que invocan a TVE para que recupere el concurso de Ramón García.

Su sueño estuvo a punto de hacerse realidad. Hace dos años, tanto TVE como el propio Ramón García dejaron las puertas abiertas a un posible regreso del concurso y desataron la locura en Twitter: el programa y el propio presentador se convirtieron trending topic.

Esa ilusión se repitió un año más, pero este de julio, Ramontxu la quebró y señaló que la vuelta del programa está más lejos de la realidad. “Hay un Grand Prix preparado para salir, renovado perfectamente desde hace tres años. No se ha hecho porque las televisiones tienen miedo de los grupos animalistas por el tema del maltrato a la vaquilla”, dijo en su programa En compañía, de Castilla La Mancha-Media.

La pregunta es clara: ¿Debería volver el Grand Prix? A continuación dejamos siete motivos por los que no tendría que hacerlo.

1. Sin vaquilla no hay paraíso

Si el problema para que no vuelva Grand Prix es la presencia de la vaquilla, como dijo su presentador. ¿Por qué no hacer un programa sin reses? Es verdad que el animal era todo un símbolo del programa —también literalmente ya que formaba parte de su logo— pero, si en muchos pueblos se han sustituido a estos animales, ¿por qué no en el programa?