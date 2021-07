Las cinco réplicas del terremoto político

Lunes de revolución en el Gobierno y de mensajes cruzados. Las siete nuevas caras del Ejecutivo han prometido su cargo ante el rey y ante Pedro Sánchez, en una jornada en la que el presidente del Gobierno también ha sido protagonista por lo que sus ‘ex’ ministros han dicho (o no han dicho sobre él). Sin embargo, no ha sido el único ‘blanco’ de algunos mensajes llamativos.

Detrás del gran terremoto que ha supuesto la crisis de Gobierno, estas son las cinco réplicas que ha dejado la jornada:

1. Ábalos no se acuerda de Sánchez

La entrega de carteras siempre regala momentos emotivos, generalmente dentro del guion de lo ‘políticamente correcto’. José Luis Ábalos, hasta hoy titular de Transportes, ha roto en buena medida esta tradición.

En su mensaje ha confesado que se enteró de su relevo el sábado y que, de momento, tiene previsto conservar “de momento” su escaño en el Congreso.

Pero lo más llamativo no es este detalle, sino una ausencia evidente en su discurso. La de su jefe en el Gobierno y en el PSOE, donde Ábalos ejerce de secretario de Organización (por ahora). Ni Sánchez ni ningún miembro del Ejecutivo se ha presentado en la ceremonia de relevo, donde apenas se ha podido ver a los antiguos ministros Salvador Illa y José Blanco.

2. Iceta no quería abandonar ‘su’ puesto

En el movimiento abrupto de carteras, Miquel Iceta no se ha librado de cambio. Sigue en el Consejo de Ministros, pero salta de Política Territorial y Función Pública (donde ya dijo que se encontraba muy a gusto) a Cultura y Deporte.

Pese a los lazos familiares que le unen con la actividad deportiva, Iceta ha regalado una perla en su adiós al Departamento que encabezó durante menos de seis meses. “Siento mucho dejar este ministerio, lo quiero decir así de claro, aquí hemos puesto mucha ilusión y muchas horas”, ha comentado para sorpresa de los presentes.

3. Las dos versiones sobre Iván Redondo

La lista de nombres anunciados por Sánchez el sábado dejó varios ‘caídos’ y uno de los más sorprendentes fue el que no era ministro. Iván Redondo, su consejero, su spin doctor, sale del núcleo de confianza del presidente, en el que sube varios escalones Félix Bolaños, desde hoy ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes.

La salida del jefe del Gabinete de Sánchez ha dado pie a interpretaciones enfrentadas. El mismo sábado, Redondo se despidió de sus colaboradores en una nota manuscrita en la que señalaba que en política, como en la vida, “hay que saber parar”. En esa línea, desde su entorno se trasladó que era él mismo quien había pedido a Sánchez abandonar sus responsabilidades en el Gobierno.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han señalado a EFE que, “sin afán de polemizar”, este había trasladado su deseo de ser ministro de la Presidencia.

4. Marruecos, “gran amigo” a ojos del nuevo ministro de Exteriores

El relevo también afecta a Exteriores. El diplomático José Manuel Albares, hasta ahora embajador en Francia, sustituye a Arancha González Laya. Su ceremonia ha sido algo más ortodoxa que las de otros colegas, pero el nuevo ministro ya ha dejado un titular potente.

Califica a Marruecos como “gran amigo y vecino del sur” semanas después de la crisis política y humanitaria que llevó a miles de migrantes a cruzar la frontera con Ceuta desde el lado marroquí, ante la permisividad de sus autoridades.

Albares no ha hecho mención a este episodio y en cambio sí ha abogado por reforzar las relaciones con el reino alauita. “Hay que hacer frente a los movimientos migratorios” y para ello “hay que trabajar con nuestros aliados y amigos”, ha añadido.

5. El mensaje de Félix Bolaños ¿a Iván Redondo?

Entre los catapultados en la escala de poder aparece destacado Félix Bolaños. El hasta ahora secretario de Estado de Presidencia, toma la cartera de Carmen Calvo (no su vicepresidencia) y coordinará a todos los ministerios y las relaciones con las Cortes.

Su discurso de ingreso ha sido uno de los más comentados. Primero, por el toque personal que le ha dado —“las veces que he pensado y me he alegrado de no ser ministro. Unas cuantas”, ha bromeado—.

Y, en una visión más amplia, por su contenido, que la prensa ha tomado como mensaje a Redondo aunque no haya habido referencia expresa. Al valorar su nuevo puesto, Bolaños ha apuntado que “estas cosas (el cargo) ni se deben pedir ni se pueden rechazar”, lo que chocaría con la supuesta petición que habría hecho el hasta ahora jefe de gabinete de Sánchez, según fuentes.