Repsol advierte de que Europa no contará con suficiente gas en invierno

ERIC PIERMONT via Getty Images

Según su pronóstico, Europa no contará con suficiente gas para abastecerse en los próximos meses porque no se puede sustituir el volumen procedente de Rusia. “Hoy no se pueden sustituir los 150 bcm de gas que Europa recibe de Rusia”, ha agregado durante su intervención en el Encuentro Empresarial celebrado este miércoles por Cebek.