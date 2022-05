Las cuatro conclusiones que un experto en comunicación no verbal saca de la llegada del emérito

Aunque no se pronuncie una palabra, la postura, la gestualidad y la actitud pueden expresar muchísimo y son importantes pistas que los expertos en comunicación no verbal exprimen al máximo.

Para el experto en comunicación no verbal, el desembarco del rey dejó cuatro potentes mensajes. El primero y, como él lo llama, “Que España me vea”. Como detalla en su blog, el emérito “no se ha ocultado lo más mínimo, más bien al contrario: le hemos visto bajar del avión, meterse en el coche, una vez dentro bajar la ventanilla y que se le vea mejor, saludar…”. “Es evidente que si quiere que no se le vea no tendríamos ni una imagen”, recalca.