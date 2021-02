Las referencias ocultas en el videoclip de 'La noche de anoche' de Rosalía y Bad Bunny

Un escenario propio de Dalí

La escalera como símbolo de sexualidad

Un look a lo Frida Khalo

Al igual que ya hizo en el videoclip de A Palé, Rosalía ha optado por un look con cejas pobladas que recuerda inevitablemente a la estética de la pintora mexicana Frida Khalo o a la portada del single Bitch better have my money de Rihanna.