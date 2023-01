Se cumplen doce años del tuit más famoso de Pedro Sánchez: "Cojonuda"

AFP7 via Getty Images

En el perfil verificado de Pedro Sánchez en Twitter, el presidente del Gobierno tiene como descripción lo siguiente: “Presidente del Gobierno de España. Padre. Secretario Gral del PSOE. Trabajamos por instituciones dignas, la igualdad y la justicia”.

Doce años antes, en 2010, Sánchez ni era presidente ni secretario general del PSOE. Era un diputado en el Congreso de los Diputados que se permitía la licencia de hablar de forma muy natural en sus redes sociales. El 24 de diciembre de aquel año, justo el día de Nochebuena, Sánchez escribió un tuit que por entonces pasó inadvertido: “Con mis colegas en el restaurante Luna Rosa, comiendo una pizza cojonuda”.

Años después, después de alcanzar en dos ocasiones la secretaría general del PSOE y de llegar a ser presidente del Gobierno, estos tuits informales de Sánchez se han convertido en carne de meme. Doce años después de su publicación, este en concreto suma 45.000 retuits y más de 50.000 ‘me gustas’. Es, sin duda, uno de los tuits más populares de Sánchez desde que se uniera a la red social en agosto de 2009.

Con mis colegas en el restaurante luna rosa, comiendo una pizza cojonuda — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 23, 2010

Mr. Handsome, la cuenta de Twitter que se ha hecho famosa por ensalzar la imagen del presidente español, se ha unido a la celebración por este aniversario. “Doce añitos del mejor tuit”, ha escrito. Aunque el administrador de la cuenta ha afirmado que todavía no ha probado las famosas pizzas que alababa el entonces diputado Sánchez. “Estaba esperando a que me invitara”, ha dicho.

doce añitos del mejor tuit 😌 https://t.co/n66Ocgq8G7 — Mr. Handsome (@pdrsnche) December 24, 2022

Abierto desde 1994, Luna Rossa fue el primer restaurante pizzería que introdujo a Madrid la auténtica pizza napolitana en horno de leña. Anna Carla Zucchini dirige este restaurante junto a su marido y pizzaiolo, Cristian Ogea. Según su web, “el restaurante y su decoración nos transportan a una calle del antiguo Nápoles. Ladrillo visto, azulejos salpicados de coloridos motivos y sillería de madera de diferentes modelos nos reciben en este lugar, donde se respira cierto romanticismo cargado de sencillez y honestidad”.

Sánchez no es el único enamorado de este restaurante. Otras destacadas personalidades como el rey Felipe, Javier Bardem o Lola Flores también han probado sus platos. No sabemos si Sánchez habrá vuelto o no a disfrutar de sus pizzas, pero es probable que en su siguiente visita acaben invitando al presidente del Gobierno por la publicidad gratuita que ha hecho durante doce años de sus “pizzas cojonudas”.