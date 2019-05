Soy la trabajadora sexual mejor pagada de Estados Unidos y así es mi vida

Insertar aquí cejas alzadas, miradas despectivas y otras críticas no tan sutiles. También suscito una gran curiosidad, porque soy una novedad. Todo el mundo tiene ideas preconcebidas sobre el aspecto, la forma de hablar y la forma de actuar de un trabajador sexual, pero yo no encajo en esos estereotipos. Soy una mujer irlandesa pequeña de solo 1,42 metros. Me educaron bien y hablo correctamente. No soy víctima de ninguna experiencia trágica. Tuve elección y escogí ser trabajadora sexual legal . Sí, porque quise. Pese a que es un trabajo muy estigmatizado, a mí me encanta porque ayudo a la gente a redescubrir sus vínculos personales y su intimidad.

No crecí deseando ser una señora de la noche. Probé muchos otros oficios, incluso jinete de caballos, pero no encontraba nada que combinara mi querencia por la interacción humana y algo que me hiciera sentir pasión. Nunca me he sentido tan realizada como me siento trabajando en un burdel legal. Encajo perfectamente.