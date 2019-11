El choque ha surgido después de que Susanna Griso le preguntara este martes a la actriz sobre su actividad en la red social y sobre si busca el conflicto: “Opino y el charco viene a mí. No me he llegado a arrepentir, cuando tuiteó lo pienso. Cuando tienes la cuenta verificada y tienes tu cara tampoco puedes decir cualquier cosa tienes que filtrar, aunque sí hay políticos que tienen un carácter poligonero”.

“Un día me metiste en un grupo de hombres maltratadores, machistas, etc. Entiendo que es un insulto a mí que no me conoces de nada, porque yo desprecio a ese tipo de hombres”, le ha comentado Rivera.

Desde esas palabras y durante los siguientes minutos, ambos han mantenido una tensa situación y Alonso le ha pedido que pusiera el tuit, hasta que un colaborador lo ha puesto.

El torero le ha reiterado que le ha metido en un grupo de hombres machistas, a los que ha considerado como “despreciables” y la actriz lo ha descartado diciendo que no le mete en ningún sitio.

Rivera ha vuelto a hablar sobre aquella situación y ha explicado que “cuando digo los hombres, lo digo de una forma genérica”.

“Pues pon subtítulos”, ha sentenciado Alonso, antes de que llegara Susanna Griso para cortar la situación y evitar que la sangre llegara al río.

Además, Alonso ha descartado que bloquearía en Twitter a Felix Álvarez, su compañero en Siete Vidas y actual político de Ciudadanos. Ambos mantuvieron otra polémica por el incidente que sufrió un paracaidista el día del desfile del 12 de Octubre.

Por último, la actriz también ha descartado estar de acuerdo con Rufián, tras el choque ha tenido con Pepe Reina. “Muchas veces estoy de acuerdo con él pero esta vez no”, ha sentenciado.